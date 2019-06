O novo jato de Luciano Hang, dono da Havan, custou 250 milhões de reais

O empresário Luciano Hang, da Havan, vai manter em sua frota os dois aviões que já tinha antes de receber, há alguns dias, o Bombardier Global 6000. O novo jato custou cerca de R$ 250 milhões. As informações são da colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo, e do site Yahoo Finanças.

Hang tem também um jato Challenger 350 e um Learjet 45. Ele confirma que passará a ter “três helicópteros e três jatos. Vamos inaugurar mais vinte lojas neste ano”, afirma. E, até 2022, chegar a 200, completa.

Bilionários

Em março deste ano, o empresário Luciano Hang entrou para a lista de bilionários da revista americana Forbes. Com fortuna estimada em US$ 2,2 bilhões, ele ocupa a posição 1.057 no ranking.

Com mais de 100 lojas no Brasil, a rede cresceu nos últimos anos abrindo lojas em pequenas e médias cidades. O estilo da rede Havan, que foi fundada em 1986, segue os principais símbolos dos EUA. Algumas lojas, por exemplo, contam com réplicas da Estátua da Liberdade de Nova York na entrada.

Bolsonaro

O empresário foi um dos apoiadores da candidatura do presidente Jair Bolsonaro (PSL). Em novembro do ano passado, o empresário se envolveu em polêmica relacionada ao pedido de votos. Por conta disso, o Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina (MPT- SC) entrou com ação civil pública contra as lojas Havan.

De acordo com o jornal O Globo, os procuradores pediram indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 25 milhões e por danos morais individuais: R$ 5 mil reais para cada um dos 15 mil trabalhadores da rede. Segundo o Ministério Público do Trabalho, a empresa fazia pesquisa eleitoral com funcionários e praticava assédio moral, interferindo na escolha do voto das eleições de 2018.

Outros bilionários

A lista da Forbes aponta ainda mais 58 brasileiros neste ano, que somam fortunas de US$ 175 bilhões. Quem também entrou para a lista foi Samuel Barata, acionista da rede de Drogarias DPSP, a segunda maior rede do país, com mais de mil lojas, criada após a fusão da rede Pacheco e Drogaria São Paulo. Barata ficou na posição 1.818, com fortuna estimada em US$ 1,2 bilhão.

A Forbes destaca ainda os três integrantes de uma mesma família, que comandam a Hapvida, que abriu seu capital na Bolsa de Valores em 2018. O oncologista Candido Pinheiro Koren de Lima está à frente do grupo e ficou na posição 1.008, com fortuna estimada em US$ 2,3 bilhões. Seus dois filhos (Cândido Pinheiro Koren de Lima Júnior e Jorge Pinheiro Koren de Lima), na posição 1.818, tem fortuna de US$ 1,2 bilhão cada.

Os fundadores da JBS, os irmãos Joesley e Wesley Batista, estrearam neste ano por conta do aumento na demanda por carne bovina na China e nos Estados Unidos. Os irmãos Batista ocupam a posição 1.717, com fortuna estimada em US$ 1,3 bilhão cada.

