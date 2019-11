O novo presidente da Argentina defende o aborto e diz que pretende colocar um fim à hipocrisia naquele país

O presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, disse em evento no México, onde realiza uma visita a políticos e empresários, que “o aborto é parte da hipocrisia argentina” e que pretende “colocar um fim a essa hipocrisia”, legalizando o procedimento. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Afirmou que considera o aborto uma questão de saúde pública, que “não se deve punir a mulher como se estivesse cometendo um delito e que o Estado deve garantir o pleno acesso ao aborto em condições seguras”.

O kirchnerista disse que não tem “nenhum problema em dizer que é favorável ao aborto, em condições seguras, ainda que durante a campanha eleitoral os outros candidatos quase me acusaram de Satanás por isso”. E acrescentou: “Quem é contra o aborto, uma solução simples, simplesmente não aborte”.

O atual presidente, Mauricio Macri, é contra o aborto. Mesmo assim, promoveu um debate e uma votação no Congresso de uma lei que legalizaria o procedimento até a 14ª semana de gestação, pressionado pela onda feminista argentina, levada adiante por grupos de defesa dos direitos da mulher, formada principalmente por jovens. Ao final, a lei foi vetada pelo Senado e não voltou a ser discutida.

Já a vice-presidente eleita, Cristina Kirchner, nunca teve a iniciativa de levar o tema para ser votado no Congresso durante sua gestão (2007-2015) à frente da Presidência. Em 2018, quando era senadora, no entanto, votou a favor do projeto de lei, assim como quase toda a bancada kirchnerista.

No México, onde Fernández está, o aborto é permitido em dois Estados: na Cidade do México (capital do país, que tem status de distrito federal) e em Oaxaca.

Posse

Irritado com o resultado das urnas na Argentina, Jair Bolsonaro enviará o ministro da Cidadania, Osmar Terra, para representá-lo na posse do presidente eleito, Alberto Fernández, marcada para 10 de dezembro.

Com a ausência do mandatário brasileiro, essa será a primeira vez em 17 anos que um presidente brasileiro não participará da cerimônia no país vizinho, principal parceiro comercial do Brasil na América do Sul.

Em 2002, o então presidente Fernando Henrique Cardoso não compareceu à posse de Eduardo Duhalde, nomeado pelo Congresso Nacional após a renúncia de Adolfo Rodríguez Saá.

Nos anos anteriores, no entanto, o tucano marcou presença nas cerimônias de Fernando de la Rúa, em 1999, e de Carlos Menem, em 1995.