O novo sistema operacional IOS aumenta a velocidade de aparelhos antigos da Apple

O novo iOS 12 aumenta a velocidade do iPhone 5S e outros aparelhos antigos da Apple, segundo testes realizados pelo site americano CNET. Em junho, a Apple anunciou que o sistema operacional poderia melhorar o desempenho de seus smartphones – o tempo de abertura de aplicativos ficaria até 40% menor, por exemplo.

Recentemente, a Apple lançou a versão de testes de seu novo sistema operacional — que será liberado aos usuários a partir de setembro. Assim, foi possível testar a velocidade do iOS 12 no iPhone 5S e compará-lo com o mesmo aparelho, que possui o sistema anterior, o iOS 11.4.

O CNET restaurou os dois aparelhos para suas configurações originais de fábrica. O site descobriu que alguns aplicativos nativos, como o Mail e Safari, tornaram-se mais rápidos com a atualização do sistema operacional. Outros, como Maps e Weather, não apresentaram uma diferença notável no desempenho.

Durante o anúncio do iOS 12, a Apple afirmou que a câmera passaria a ser 70% mais veloz e o teclado abriria até 50% mais rápido. Nos testes, o desempenho de ambos recursos foi melhor com o novo sistema operacional.

Vício

O sistema operacional conta com recursos para reduzir o chamado vício de iPhone — a quantidade de tempo que as pessoas passam utilizando o smartphone. “São ferramentar para ajudar a limitar as distrações e entender como você gasta o seu tempo”, disse o vice-presidente sênior de engenharia de software da Apple, Craig Federighi.

Uma das novidades é a função “Não perturbe”, que esconde as notificações do celular durante determinados períodos. “Às vezes, você acorda no meio da noite e se depara com um monte de notificações. Com o ‘Não perturbe’, tudo o que você vê é o relógio”, explicou Federighi.

Os usuários também vão conseguir controlar quais notificações querem receber na tela de bloqueio do smartphone. “Vamos sugerir que você desative as notificações dos aplicativos que não usa mais”, disse ele.

Com a ferramenta Screen Time, o usuário passa a ter controle do tempo que passa no smartphone. O aplicativo disponibiliza relatórios semanais de atividades que mostram detalhes da utilização do aparelho. O aplicativo Limits vai permitir definir um período de uso para cada aplicativo diariamente — quando o usuário atinge o limite, um aviso aparece na tela do celular. A aplicação também pode ajudar pais a controlar o que as crianças fazem no smartphone. Outra funcionalidade da tela de bloqueio vai agrupar até quatro notificações do mesmo aplicativo ou assunto em um só bloco.

Realidade aumentada

Com a atualização, os usuários contarão com o novo aplicativo Measure — que usa realidade aumentada para detectar automaticamente o tamanho de objetos através da câmera do celular. Com a tecnologia de realidade aumentada, a Apple também permite que usuários consigam “projetar” objetos em um local ao apontar a câmera do celular. Dessa forma, é possível observar como um móvel, por exemplo, fica dentro de sua casa.

Deixe seu comentário: