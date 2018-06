O novo software para iPhone acelera os dispositivos antigos

A Apple divulgou nessa segunda-feira a mais recente versão de seu sistema operacional para iPhone e iPad, o iOS 12, afirmando que a nova versão faz os dispositivos mais antigos, como o iPhone 6, funcionarem melhor.

Em sua conferência anual de desenvolvedores, a Apple disse que o iOS 12 pode fazer tarefas simples, como abrir aplicativos, até duas vezes mais rápido que seu antecessor, o iOS 11. A empresa disse que o sistema operacional funciona nos mesmos dispositivos iOS 11.

Sucessor do iPhone X

A Apple está se preparando atualmente para anunciar sua nova geração de iPhone. No ano passado a companhia revolucionou o mercado ao apresentar o iPhone X, que é o aparelho mais poderoso da companhia atualmente. Em 2018 acredita-se que a Apple irá apresentar não apenas o sucessor desse dispositivo, mas também uma versão “Plus” e o iPhone 9.

E em uma pesquisa feita pelo famoso analista Ming-Chi Kuo, foi constatado que esses aparelhos não deverão chegar com preços tão altos. Kuo acredita que a Apple irá anunciar todos esses três smartphones em um único evento que acontecerá em setembro desse ano. Além disso, todos os três começarão a ser vendidos logo depois, como normalmente acontece com os novos dispositivos da companhia.

O mais barato deles será o iPhone 9. Kuo acredita que a Apple irá cobrar algo entre US$ 600 e US$ 700 (R$ 2.246 e R$ 2.620, em conversão direta). Esse será o modelo mais simples, mas que deve chegar com especificações técnicas poderosas e tela LCD. Enquanto isso, o sucessor do iPhone X será mais barato que seu antecessor, custando algo entre US$ 800 e US$ 900 (R$ 2.994 e R$ 3.369, em conversão direta).

Por fim, também haverá o iPhone X Plus. Esse smartphone chegará como uma versão ainda mais poderosa da segunda geração do iPhone X e também usará uma tela maior, de 6,5 polegadas. Também se especula que ele seja lançado com uma bateria maior do que a que estará presente no novo iPhone X. Kuo acredita que esse smartphone será o mais poderoso da Apple em 2018 e custará algo entre US$ 900 e US$ 1.000 (R$ 3.369 e R$ 3.743, em conversão direta).

Ming-Chi Kuo também afirmou que a estratégia da Apple de não aumentar os preços dos próximos iPhones acontecerão por três motivos: “Nós previmos que a Apple irá adotar uma política de preços mais agressivo por conta das seguintes razões: (1) preocupação do impacto negativo de um preço maior em um mercado de smartphones mais maduro no momento das vendas. (2) melhor estrutura de custos, que é atribuído às melhorias de produção do produto, detecção 3D e redução de custos de componentes. (3) aumento de usuários do Face ID, o que beneficia a promoção dos serviços e ecossistema da Apple”.

Até o momento tudo isso é apenas a previsão do analista e nada foi confirmado pela Apple. Por conta disso, ainda é possível que a companhia opte por manter a sua política de preços mais elevados de iPhones. De qualquer forma, é preciso esperar pelo pronunciamento oficial da empresa sobre o assunto, o que só deve acontecer durante o evento de anúncio da próxima geração de iPhones em setembro desse ano.

