O novo texto da reforma da Previdência vai gerar uma economia 53% menor nos gastos públicos

A nova versão da reforma da Previdência apresentada na quarta-feira vai gerar uma economia 53,2% nos gastos públicos nos próximos 10 anos do que a proposta inicial do governo, segundo cálculo feito pelo economista André Gammerman, da ARX Investimentos.

Mais drástica e abrangente, a antiga proposta foi reduzida a quatro pontos principais após sofrer forte resistência no Congresso. O governo voltou atrás e retirou do texto as mudanças na aposentadoria rural e no BPC (Benefício da Prestação Continuada), para aumentar as chances de aprovar uma versão mais “suave”.

Se a nova reforma passasse a valer já em 2018, a economia acumulada na próxima década seria de R$ 426,09 bilhões, menos da metade da “poupança” estimada em R$ 911,74 bilhões com base na proposta mais rígida, aponta Gammerman. Somente no próximo ano, essa economia cairia de R$ 16,7 bilhões para R$ 8,32 bilhões.

Para fazer o cálculo, o economista considerou o impacto de todas as despesas do INSS previstas nas duas versões da reforma, incluindo gastos com o BPC, benefício social voltado para idosos em situação de pobreza e pessoas com deficiência. Projeção do governo

Apesar de mais pessimista, a projeção está relativamente próxima da feita pelo governo, dado o nível de incerteza sobre o futuro prático da reforma da Previdência, aponta Gammerman.