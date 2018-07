O número de brasileiros em Portugal sobe após seis anos

Após seis anos em queda, o número de brasileiros com visto de residência em Portugal voltou a aumentar em 2017. Dados recém-divulgados no SEF (Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilos do

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras), órgão responsável pela imigração, mostram uma alta de 5,1% no total de brasileiros vivendo no país. Eles aparecem mais uma vez como a maior comunidade estrangeira em Portugal, com 85.426 cidadãos.

Esse número não inclui aqueles que têm dupla nacionalidade (portuguesa ou de outro país da União Europeia), o que indica que a quantidade efetiva de brasileiros em solo lusitano é ainda maior. O próprio relatório traz estatísticas que atestam essa subestimação. Uma delas mostra que o número de italianos vivendo em Portugal aumentou 50% no último ano. Desses, 17% também são nacionais do Brasil.

A quantidade total de imigrantes, considerando todas as nacionalidades, aumentou pela segunda vez consecutiva em 2017, após um período de declínio da população estrangeira iniciado em 2009, já como reflexo da crise econômica que atingiu as economias europeias.

O período da crise em Portugal também marcou a redução dos brasileiros residindo no país. O recorde histórico é de 2010, quando 119.363 cidadãos do Brasil moravam em terras lusitanas. Mais recentemente, a piora da situação econômica e política no Brasil, associada à melhora gradual do cenário português, fez com que o país europeu se tornasse novamente atraente.

Embora estatísticas dos setores de educação e imóveis já identificassem um aumento da presença brasileira, só agora a alta foi captada pelos números oficiais de imigração. O contingente de brasileiros barrados nos aeroportos portugueses também voltou a aumentar: foram 1.336, o que representa uma alta de 38% em relação a 2016.

Atualmente, os brasileiros respondem por 62,3% das recusas de entrada em Portugal. O ano anterior já havia sido marcado por um aumento expressivo — 91,3% — na quantidade de brasileiros impedidos de entrar no país. Depois de um recorde de 2.068 brasileiros barrados em 2007, houve uma diminuição sensível até 2014, quando apenas 324 brasileiros não puderam ingressar. O fato de Portugal ter voltado a ganhar destaque como destino de imigração ilegal ajuda a explicar a alta das recusas de entrada.

Lei do Estrangeiro

O artigo 88 da Lei de Estrangeiros portuguesa permite que o cidadão estrangeiro peça a autorização de residência se possuir contrato ou promessa de contrato de trabalho por escrito. A partir daí, o brasileiro já pode dar a entrada na manifestação de interesse na residência em Portugal, desde que a sua entrada em solo português tenha sido legal. Os hostels recrutam brasileiros para trabalho voluntário em sites especializados e fazem uma reserva de quarto. Na Alfândega, os brasileiros dizem que têm lugar para ficar e podem omitir a questão do trabalho não remunerado.

“Visto gold”

A quantidade de brasileiros de alto poder aquisitivo no país também aumentou. Em 2017, houve uma elevação de 59% nas emissões do chamado “visto gold”, concedido a estrangeiros que invistam € 500 mil (R$ 2,23 milhões) em imóveis — valor que pode cair para € 350 mil (R$ 1,56 milhão) em casos especiais. No ano passado, foram beneficiados 226 imigrantes brasileiros, contra 142 contemplados em 2016. Atualmente, os brasileiros só perdem para os chineses no ranking desse tipo de visto.

