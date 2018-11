O número de desaparecidos em incêndio na Califórnia passa de 630

Dias depois do início de dois gigantescos incêndios que atingem a Califórnia, nos EUA, o número de pessoas desaparecidas por causa do Camp Fire, que devasta o Norte do Estado americano, passou de 630 nesta sexta-feira (16).

O número de mortos no Camp Fire, o incêndio florestal mais letal da história do Estado na costa Oeste dos Estados Unidos, subiu para 63, depois que as autoridades encontraram mais sete corpos na quinta-feira (15). Outras três pessoas foram mortas pelo Woolsey Fire, no Sul do Estado.

A lista de desaparecidos aumentou depois que investigadores revisaram as ligações de emergência feitas quando o Camp Fire começou, em 8 de novembro. “Estamos no meio de um desastre”, disse o governador da Califórnia, o democrata Jerry Brown, enquanto mais de 50 mil pessoas permanecem deslocadas e não poderão voltar para casa por várias semanas.

A estimativa é de que o incêndio tenha destruído até agora 56 mil hectares ao norte da capital do Estado, Sacramento. As tarefas de busca se concentram na localidade de Paradise, de 26 mil habitantes, duramente castigada pelas chamas.

Paradise se encontra aos pés da Sierra Nevada, em meio a um clima seco e ensolarado que no último meio século atraiu muitos aposentados, o que fez com que a população se triplicasse em 50 anos. A maioria das pessoas que aparece na lista de desaparecidos tem mais de 60 anos.

Materiais para fazer análises genéticas rápidas são aguardados e “todos que acharem que um membro de sua família morreu podem vir deixar uma amostra de DNA”, disse o xerife do condado de Butte, Kory Honea.

Os bombeiros conseguiram avançar durante as últimas horas, contendo cerca de 40% do fogo. Os esforços para conter as chamas foram prejudicados por causa das condições meteorológicas desfavoráveis. No Norte do Estado, não está prevista chuva até o final da próxima semana.

De acordo com os cálculos mais recentes, o Camp Fire queimou um total de 10.321 imóveis (8.650 deles particulares) e arrasou 56.655 hectares.

Woolsey Fire

Centenas de quilômetros ao sul, o Woolsey Fire já devastou quase 40 mil hectares, na região de Malibu, e destruiu as casas de várias celebridades. Até o momento, foram confirmadas três mortes, mas as autoridades declararam que não há informação sobre desaparecidos.

Na área da baía de San Francisco, que fica a 280 quilômetros de distância do incêndio, onde moram 7 milhões de pessoas, a fumaça faz com que um alerta por causa da má qualidade do ar permaneça ativado.

O Distrito de Gestão de Qualidade do Ar da região classifica a situação de “muito ruim para a saúde” e recomenda aos moradores que evitem sair às ruas na medida do possível e que, quando tenham que fazê-lo, usem máscaras de proteção. A previsão é de que a situação permaneça assim até a próxima semana. Crianças, idosos e os que sofrem com doenças respiratórias ou do coração são considerados os grupos mais vulneráveis.

