O número de faixas exclusivas para ônibus deve crescer mais que o dobro em Porto Alegre nos próximos seis meses

A prefeitura de Porto Alegre promete para os próximos seis meses a implantação de mais 22 quilômetros de faixas exclusivas para o transporte coletivo em pelo menos 16 trechos na cidade. Com isso, as pistas com tal finalidade devem ter um aumento de 130% em relação aos 17 quilômetros atuais, ou seja: mais que o dobro.

Essa ampliação está prevista no chamado “Projeto de Priorização do Transporte Coletivo”, apresentado pela administração municipal e EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação). “As medidas contribuem para a regularidade da operação e mais agilidade nas viagens, e também para a diminuição no tempo do deslocamento dos usuários”, ressalta o Executivo.

“Isso atrai novos passageiros, pois melhora a qualidade do serviço”, prossegue. “Além disso, com viagens mais rápidas, sem congestionamento, é possível economizar combustível, o que influencia na redução geral do preço da passagem. Os locais foram escolhidos a partir de um trabalho de diagnóstico, desenvolvido pela EPTC, que identifica os principais gargalos de transporte que devem ser solucionados para melhorar a circulação dos coletivos.”

Na avaliação do prefeito Nelson Marchezan Júnior, trata-se de um marco para o transporte público na capital gaúcha, que atende de forma direta 370 mil pessoas por dia. Ele ressalta a necessidade da população entender as mudanças que estão sendo feitas para recuperar a viabilidade do serviço: “É preciso valorizar o interesse coletivo para construirmos uma Porto Alegre melhor para todos”.

Segundo o secretário extraordinário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, Rodrigo Mata Tortoriello, a medida resgata uma iniciativa de 1977: a implantação dos corredores de ônibus, do qual a cidade foi pioneira: “São ideias que podem transformar a forma de locomoção da cidade. Agradeço ao prefeito por enfrentar os desafios que podem mudar a realidade do transporte coletivo. Essa medida deve atrair mais passageiros”.

O diretor-técnico da EPTC, Marcelo Hansen, explicou que cada cidadão que utiliza as 154 linhas dos itinerários a serem contemplados pela medida (41% do total das 373 linhas da Capital) terá um ganho médio de 25 minutos no deslocamento. Isso pode variar de 5 a 35 minutos, conforme o trecho utilizado.

O diretor-presidente da EPTC, Fabio Berwanger Juliano, destaca que a qualidade de vida de uma população está ligada, também, à qualidade do transporte público. “Não é só uma obra, mas uma mudança de cultura. É uma missão priorizar o coletivo para quem mais precisa”, afirma ele.

A presidente da Associação dos Transportadores de Passageiros (ATP), Tula Vardaramatos, elogiou o trabalho realizado pela equipe da EPTC e disse que o usuário será o maior beneficiado. “O transporte coletivo necessidade de uma via segregada. Teremos uma cidade mais humana e sustentável”, salienta.

O presidente-executivo da ANTU (Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos), Otávio Cunha, também elogiou a iniciativa: “A intervenção urbana para a implantação de faixas exclusivas de ônibus é barata e rápida, com enorme retorno para a sociedade”.

Presente no evento, o vereador Reginaldo Pujol lembrou da década de 1970 quando participou do projeto dos corredores de ônibus. Ele classificou de “corajosa” a atual administração por enfrentar mudanças que considera necessárias.

A DCVU (Divisão de Conservação de Vias Urbanas) tem atuado em diversas frentes para requalificação asfáltica de trechos que receberão as faixas exclusivas. Entre os locais que já receberam intervenções estão as avenidas Independência, Mostardeiro, Goethe, Mauá, Loureiro da Silva (sentido túnel), Paulo Gama e Luiz Englert.

Também participaram do evento os vereadores Mauro Pinheiro e Valter Nagelnstein, o secretário municipal Orestes de Andrade Júnior (Comunicação), o diretor de operações da EPTC, Paulo Roberto Ramires, a diretora-presidente da Carris, Helen Machado, o vice-presidente da ATP (Associação dos Transportadores de Passageiros), José Alberto Guerreiro, o diretor do Sindicato dos Rodoviários, Sérgio Edson Lopes e o diretor da estação rodoviária de Porto Alegre, Giovani Luigi, dentre outros.

Locais a serem contemplados

Confira a seguir os locais de Porto Alegre que deverão receber as novas faixas exclusivas para o transporte coletivo:

– Avenida Independência;

– Avenida Mostardeiro;

– Avenida Goethe;

– Avenida Mauá;

– Avenida João Goulart;

– Avenida Loureiro da Silva (sentido túnel);

– Avenidas Paulo Gama e Luiz Englert (entorno do campus Central da UFRGS);

– Avenida Siqueira Campos;

– Avenida Ipiranga (trechos 2 e 3);

– Avenida Silva Só;

– Avenida Azenha;

– Avenida 24 de Outubro;

– Avenida Plínio Brasil Milano;

– Rua da Conceição (dois sentidos);

(Marcello Campos)

