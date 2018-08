O número de inscrições de animais na Expointer supera o número do ano passado

Está concluída a inscrição de animais para a 41ª Expointer. O período de inscrição de animais encerrou na última segunda-feira (30) e, de acordo com Seção de Inspeção Sanitária de Eventos Agropecuários da Seapi (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação), 4.247 animais estão aptos a participar do maior evento agropecuário a céu aberto da América Latina.

Em comparação com a edição de 2017, ano em que as aves não participaram da feira, o número supera em 32% o total de inscritos. Ovinos, bovinos, zebuínos, bubalinos, equinos, caprinos e pequenos animais integram as mais de 70 raças que estarão em exposição e em competição na Expointer, que terá início no próximo dia 25, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Agricultura familiar

A 20ª Feira da Agricultura Familiar da Expointer terá 280 estandes para comercialização de produtos de 301 expositores, entre agroindústrias, artesanato, plantas e flores. O número de estandes vai aumentar 41% em relação ao ano passado com a inauguração do novo pavilhão, cujas obras estão em fase de acabamento.

No ano passado, foram oferecidos 198 espaços. Ao longo dos nove dias da feira, que ocorre de 25 de agosto a 2 de setembro, no Parque Assis Brasil, em Esteio, a Feira da Agricultura Familiar apresentará o trabalho de 1.350 famílias de 106 municípios.

