O número de investidores na Bolsa de Valores de São Paulo teve alta anual de 95% e já passou de 1 milhão e meio de brasileiros

O segmento de balcão (antigo Cetip UTVM) teve um estoque de R$ 2,728 trilhões na renda fixa, alta de 5,9% no ano e queda de 1,3% no mês. Nos derivativos, o estoque alcançou R$ 2,790 trilhões, alta de 9,7% e avanço de 1,4% na mesma base de comparação.

Investidores estrangeiros

Investidores estrangeiros voltaram a aumentar apostas contra o real no mercado futuro de moedas da B3, a Bolsa local. Somente na última sexta-feira (8), eles elevaram em US$ 763 milhões as posições compradas em dólar futuro, operações que ganham com a valorização da moeda americana, de acordo com a corretora Renascença. Desde o início do mês, estas posições cresceram US$ 5 bilhões, segundo dados da bolsa paulista coletados pela corretora.

Ao mesmo tempo, fundos brasileiros estão reduzindo suas posições vendidas na moeda americana, que ganham com a queda do dólar, ou seja, uma sinalização que não veem espaço para o dólar cair pela frente. Na sexta, eles diminuíram estas apostas em US$ 570 milhões. Desde o começo do mês, cortaram em US$ 3 bilhões.

Os dados da B3 mostram que os estrangeiros estavam reduzindo as apostas compradas em dólar futuro e cupom cambial (DDI) nas semanas finais de outubro, na expectativa de entradas fortes de dólar por conta dos megaleilões de pré-sal. Mas a frustração com o apetite do investidor no leilão e os recentes eventos, que incluem a decisão do Supremo Tribunal Federal de não permitir a prisão em segunda instância e consequente soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, provocaram uma recomposição dessas posições, ressaltam operadores.

No dia 30 do mês passado, as posições compradas (dólar futuro e DDI) de estrangeiros caíram para o menor nível em vários meses, a US$ 29,6 bilhões. Mas na sexta-feira, já estavam em US$ 34,5 bilhões, voltando para os níveis mais altos desde 20 de setembro.

Os fundos nacionais tinham na sexta-feira posição vendida de US$ 2,1 bilhões, bem menor que no dia 30 de outubro, quando atingiram o maior nível dos últimos meses, chegando a US$ 5,4 bilhões.