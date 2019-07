O número de mortos em acidentes de trânsito no Rio Grande do Sul apresentou queda no primeiro quadrimestre, em comparação ao mesmo período no ano passado

Dados do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) apontam que o número de mortos em acidentes de trânsito no Rio Grande do Sul apresentou uma redução de 12% nos primeiros quatro meses deste ano, em relação ao mesmo período no ano passado.

Foram registrados 521 casos fatais entre janeiro e abril, contra 594 no primeiro quadrimestre de 2018. A maior redução comparativa foi observada em abril: 135 óbitos, ante 185 no mesmo mês do ano passado, ou seja, uma queda de 27%.

“Embora os resultados sejam positivos, não há motivos para comemorar, afinal não são números, mas vidas perdidas”, lamenta a diretora institucional do Detran gaúcho, Diza Gonzaga. “Pode parecer utópico, mas precismos continuar trabalhando para, quem sabe um dia, termos um índice zero de mortes no trânsito.”

Das 521 mortes abrangidas pelo estudo, 79% são do sexo masculino. O Detran-RS explica: enquanto os homens perdem a vida principalmente como condutores e motociclistas, as mulheres ainda são mais vitimadas como passageiras e pedestres.

Já no que se refere aos veículos envolvidos, os automóveis concentram o maior número de ocorrências: 36,4%. Em seguida aparecem as motocicletas: 21,1%.

O Departamento também contabilizou os locais e momentos em que há mais registros de acidentes: 57,1% ocorrem em rodovias e o dia da semana com o maior número de ocorrências é o sábado, enquanto o turno mais problemático é o da noite.

Curso para pedestres

Nesta terça-feira, a Escola Pública de Trânsito do Detran gaúcho realiza a 26ª edição do Curso de Educação para Pedestre. A atividade é gratuita e direcionada para professores do ensino fundamental, com 20 horas-aulas realizadas à distância, em cinco semanas.

Dentre os temas abordados estão o papel do multiplicador; aspectos conceituais, históricos e psicopedagógicos do trânsito, interdependência entre o quadro de acidentalidade, a dinâmica do impacto (em caso de atropelamento) e a fragilidade dos corpos, cuidados para minimização de riscos e princípios que repercutem na qualidade da convivência no espaço público.

Também serão trabalhados a abordagem do tema na escola, as diretrizes nacionais de educação para o trânsito e alternativas didáticas adequadas às características do público infantojuvenil. Mais informações no portal da educação do Detran-RS, disponível no site www.detran.rs.gov.br.

A página disponibiliza um material abrangente para professores, multiplicadores e demais interessados no tema. São cursos da Escola Pública de Trânsito, notícias da área, vídeos, dicas e outros recursos pedagógicos. “O portal foi pensando para contribuir com a ampliação e a capilaridade de acesso ao conhecimento e a informações na área de trânsito e educação”, ressalta o órgão.

(Marcello Campos)

