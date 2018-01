O número de operações da Polícia Civil no Rio Grande do Sul aumentou 45% no ano passado

A Polícia Civil apresentou em entrevista coletiva nesta quarta-feira (31), em Porto Alegre, um balanço das suas ações no ano passado no Rio Grande do Sul. O número de operações da corporação no Estado aumentou de 656, em 2016, para 952, em 2017, o que representa um crescimento de 45,12%.

No ano passado, foram apreendidas 3.718 armas em todo o Estado, contra 3.585 no ano anterior. O número de prisões cresceu 10,68%, de 13.301 em 2016 para 14.722 em 2017. As apreensões de adolescentes aumentaram 21,04%, para 978 no ano passado. Em relação à recaptura de foragidos, houve um acréscimo de 12%, totalizando 2.222 em 2017.

Segundo o chefe de Polícia, delegado Emerson Wendt, “as operações policiais são deflagradas contra uma vasta área criminal, como o tráfico de drogas, roubos e furtos de veículos e homicídios, entre outros crimes. Elas são o resultado do trabalho investigativo qualificado realizado pelos delegados e agentes. Além de combater o crime, as operações têm por objetivo a descapitalização de organizações criminosas, visando atingir o patrimônio adquirido de forma ilegal por esses grupos criminosos. O maior número de operações foi, sem dúvida, um dos fatores que mais contribuiu para o êxito no aumento de números de prisões, apreensões e inquéritos concluídos com elucidação, como mostram os números”.

Também houve aumento nas apreensões de drogas: LSD (67,28%), ecstasy (33,87%), crack (10,41%) e maconha (5,40%). Somente de LSD, a Polícia Civil apreendeu durante o ano de 2017 mais de 8,6 mil pontos. De ecstasy, foram recolhidos 18.386 comprimidos, além de quase 300 quilos de crack e mais de dez toneladas de maconha.

Observou-se, em 2017, uma redução de 4,21% no número de ocorrências policiais. Em 2016, foram 1.457.531 registros e, em 2017, 1.396.195. Outro dado importante é o total de R$ 67.543.522,63 em ativos recuperados pela Polícia Civil no ano que passou.

De acordo com o chefe de Polícia, todos esses indicadores estão sendo avaliados para que novas ações sejam deflagradas ao longo de 2018. “Já estão previstas operações policiais para o combate dos mais diversos crimes, entre eles, homicídio, tráfico de drogas, exploração sexual, contra o consumidor e lavagem de dinheiro. Todo o trabalho da instituição no combate ao crime deverá ser reforçado com o ingresso dos novos policiais brevemente. O concurso para escrivão e inspetor, cujas inscrições encerraram no último dia 19, contou com 44.238 inscritos preliminarmente.”

O secretário da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Cezar Schirmer, destacou a atuação da Polícia Civil e a sua “evolução constante como instituição”. “São números que comprovam a excelência dos serviços prestados à sociedade gaúcha. Uma corporação que cumpre o seu papel e desenvolve ações que transcendem em muito as suas atribuições primordiais”, disse.

Deixe seu comentário: