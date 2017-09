Mais um policial militar foi morto nesta sexta-feira (1°) ao reagir a uma tentativa de assalto a uma loja comercial no Centro de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O sargento Lúcio Ferreira de Santana, completa o número de 101 policiais mortos no Rio de Janeiro desde o início do ano. Na troca de tiros, morreram um dos assaltantes e um comerciário.