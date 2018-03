O Observatório Gaúcho da Carne será lançado nesta quinta no Galpão Crioulo do Palácio Piratini

O OGC (Observatório Gaúcho da Carne) será lançado nesta quinta-feira (15), as 11h30mim, no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, em Porto Alegre, com a presença do governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, e do secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Ernani Polo.

Uma iniciativa da secretaria e do vice-governador José Paulo Cairoli, o OGC tem o apoio de entidades representativas da pecuária do Rio Grande do Sul, que entenderam a importância da ideia, viabilizando o início do trabalho. O objetivo final da ação é a criação da Agência Gaúcha da Carne, que pretende valorizar ainda mais a qualidade da pecuária do Estado, de acordo com o Palácio Piratini.

Lançado durante a Expointer 2017, o OGC é uma inovação para a pecuária gaúcha e conta com um site de livre acesso na internet, ajudando a uniformizar as informações e permitindo uma melhor compreensão do setor.

Às 14h, o secretário Ernani Polo e diretores da pasta concederão uma entrevista sobre o balanço da gestão, na sede da secretaria (avenida Getúlio Vargas, n° 1.384, bairro Menino Deus, Porto Alegre).

