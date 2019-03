Outono com fenômeno “El Niño” de fraca intensidade, deve ter pouco impacto sobre as colheitas de inverno no Rio Grande do Sul

O outono chegou, na noite da última quarta-feira, com uma previsão de que a ocorrência do fenômeno “El Niño” seja de fraca intensidade nos próximos meses. Com isso, o prognóstico é de favorecimento à concentração de umidade, com chuva um pouco acima do normal nas regiões Sul e Oeste do Rio Grande do Sul. Essa variação climática não deve ter maior influência sobre as culturas de inverno.

De acordo com a agrometeorologista Loana Cardoso, do Departamento de Defesa Agropecuária, uma das recomendações é para que seja observada a época de semeadura indicada pelo zoneamento agrícola. Assim, os agricultores evitam os problemas que podem surgir com a chuva e o granizo.

“Mesmo que a previsão seja de chuva somente um pouco acima do normal, não significa que não tenhamos uma sequência de dias de chuva intensa e até mesmo granizo, por isso é importante obedecer ao escalonamento”, enfatiza. Atualmente, a colheita das culturas de verão – como milho e arroz – estão em sua fase final. E a soja já tem quase 20% da área colhida.

As atenções se voltam, agora, para a preparação das culturas de inverno, tais como trigo, aveia, cevada e centeio. “Nesses casos, a recomendação é utilizar as variedades resistentes a doenças fúngicas”, destaca Loana. Na pecuária, o outono marca o início do ciclo de plantio das pastagens.

Próximos meses

A partir da análise do modelo estatístico do CPPMet (Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas) da UFPel (Universidade Federal de Pelotas), o prognóstico de temperaturas para os próximos meses é o seguinte:

– Abril: são esperadas precipitações acima da média na parte Norte-Nordeste do Estado e predominando dentro do padrão climatológico nas demais regiões do Estado. As temperaturas mínimas devem ser pouco acima no Oeste e dentro da média nas demais regiões do Estado. São esperadas temperaturas máximas pouco abaixo do padrão no Nordeste e Norte, predominando dentro do padrão nas demais áreas do Estado;

– Maio: tendência de precipitações pouco acima da média, especialmente no Nordeste, e dentro do padrão nas demais regiões do Estado. Temperaturas mínimas um pouco acima na parte Leste e dentro do padrão climatológico nas demais regiões do Estado. São esperadas temperaturas máximas pouco abaixo do padrão no Nordeste e Norte, predominando dentro do padrão nas demais áreas do Estado.

As previsões do boletim climatológico são baseadas no comportamento climático observado nos últimos meses, em modelos estatísticos de previsão climática desenvolvidos para o Rio Grande do Sul e dados obtidos junto ao Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e Noaa (sigla em inglês para a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, dos Estados Unidos).

(Marcello Campos)

