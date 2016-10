O padre que recebeu 350 mil reais do ex-senador preso na Operação Lava-jato disse que quer devolver o dinheiro

O padre Moacir Anastácio de Carvalho, citado na Operação Lava-Jato por ligação com o ex-senador Gim Argello, afirmou que pretende devolver a doação de 350 mil dólares feita pela empreiteira OAS à Paróquia São Pedro, no Distrito Federal. De acordo com a apuração da PF (Polícia Federal), o dinheiro é fruto de pagamento de propina da construtora ao ex-senador, condenado a 19 anos de prisão.

O chamado

A doação suspeita fez com que o pároco fosse chamado à sede da PF em Curitiba (PR) para prestar depoimento. Padre Moacir é responsável pelo centro de evangelização da comunidade Renascidos em Pentecostes, na Zona Rural de Ceilândia. O local é construído com o dinheiro de doações – uma delas, feita pela empreiteira OAS. A direção da Paróquia São Pedro diz estudar a possibilidade de devolver o dinheiro supostamente ilegal.

