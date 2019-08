O pai da Anitta disse que ela deixou de cuidar da própria carreira por causa do namorado Pedro Scooby

Anitta surpreendeu seus fãs ao anunciar que deixará de administrar a própria carreira e passou o bastão para o empresário Brandon Silverstein, que também cuida de Normani, ex-Fifth Harmony. Logo após o anúncio, o pai da cantora, Mauro Machado, acabou falando que a mudança pode ter a ver com a nova fase afetiva dela e que ela pode ter mudado sua rotina por conta do atual namorado, Pedro Scooby.

Em uma série de vídeos, Mauro – que na internet é conhecido como “Painitto”–, ainda acabou exaltando o genro e brincou: “Ele é bom de cama”.

“Uma coisa eu tenho que registrar aqui: Esse filho da mãe do Scooby é bom de cama. Vocês não concordam que o cara tem que ser bom de cama? Para ele tirar a Poderosa da administração, do controle e tal. Eu pensei que eu fosse bom, mas você se superou, irmão”, disse Mauro.

Posteriormente, ele ainda exaltou o genro. “Realmente o Scooby é o cara certo. Já traz uma bagagem maneira, tolerante. O cara é maneiro. É bom no negócio”, disse, acrescentando: “Preciso passar mais uns dias com ele”.

Mauro voltou a frisar, depois, que Anitta deixou a administração dos negócios por causa do amado. “O cara fez a Poderosa largar os negócios. Conseguiu! Nem eu, que sou o pai, consegui!”, vibrou.

Cansaço

Em maratona de shows pela Europa, Anitta já começou a sentir o cansaço bater. Em vídeo publicado em seu Instagram, a cantora comentou sobre como as poucas horas dormidas a desgastou.

“O corpo está acordado, mas a alma ficou lá no sonho. Pelo amor de Deus, que sono é esse?”, lamentou ela.

Durante a viagem, ela surgiu dançando de biquíni ao som de sua música Fuego com o DJ Snake dentro do quarto do hotel onde está hospedada em Ibiza, na Espanha.

Música em restaurante

Anitta se surpreendeu ao ouvir uma de suas músicas durante viagem pela Itália e tomou uma atitude inusitada.

Emocionada, Anitta resolveu cantar junto a letra de “Fuego” que tocava em um restaurante onde ela almoçava. A cantora estava acompanhada do namorado, Pedro Scooby, 30 anos, que elogiou: “Minha mulher é foda!”.

O vídeo foi publicado no Instagram do surfista e compartilhado por Anitta na noite de sábado (4). A cantora aparece com um microfone na mão, na mesa do restaurante, após dizer que suas músicas estavam tocando “no replay” no estabelecimento de Milão.

