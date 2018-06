O pai de Neymar negocia o filho com o Real Madrid direto da Rússia

O pai de Neymar assegurou ao Real Madrid que o filho não mudou de opinião: quer jogar no Real Madrid. É o que reporta o jornal MD (“Mundo Deportivo”) nesta quarta-feira (20). Segundo o diário catalão, Neymar Pai comanda as negociações para que, já na janela de transferências do verão europeu (inverno no Brasil), o craque brasileiro possa deixar o Paris Saint-Germain e se juntar ao plantel do clube merengue.

Alojado no mesmo hotel do Brasil, enquanto acompanha o filho na Rússia, Neymar Pai mantém o contato com os dirigentes espanhóis. Segundo o MD, o presidente madridista Florentino Pérez “está convencido de que Cristiano Ronaldo não aceitará a oferta de renovação” com o clube e pedirá transferência ao PSG.

O português se sentiria desprestigiado pelo cartola e “humilhado” pelo fisco espanhol, que o condenou por sonegar impostos na semana passada. Cristiano confia em realizar o “Mundial da sua vida” e depois seguir a Paris como o jogador mais bem-pago do mundo.

“Florentino Pérez tomou as rédias das negociações com Neymar e preparou uma estratégia ‘pós-Cristiano’. Sabe que uma parte do madridismo é contrária à contratação do brasileiro, pois opinam que é inferior a Messi e a Cristiano, mas a estratégia é convencer a todos que Neymar é a estrela da próxima década”, escreve a enviada especial do jornal à Rússia.

Segundo o jornal, a estrela de Neymar “tem se apagado” desde que chegou a Paris. O jogador já consideraria “um equívoco” a estratégia de deixar o Barcelona para ser astro do clube francês, exceto no campo financeiro. Pesou a lenta adaptação à equipe, o foco midiático de que ele nunca está em Paris e a impressão de que, para ser o melhor do mundo, precisa jogar na Espanha, diz o MD.

Treino

Neymar fez de carro o caminho de poucos metros que separam o hotel da Seleção do campo de treino em Sochi. Não era para se poupar da caminhada, afinal, o atacante participou do treino com bola desta quarta-feira e passou a mensagem de que as dores no tornozelo direito estavam superadas. Sexta-feira, tudo indica que estará em campo contra a Costa Rica, em São Petersburgo. Fica a dúvida se isso é necessário.

Tite e sua comissão técnica parecem já ter feito sua escolha, mas não deixam de estar entre a cruz e a espada. As dores que o atacante sentiu depois da partida contra a Suíça e no treino de terça-feira deixam claro que ele está longe de estar na sua melhor condição física. A expectativa interna é de novo jogo pegado. Neymar foi o maior alvo das faltas suíças e deverá ser também o mais visado contra os caribenhos.

Fortalecer Neymar fisicamente, em especial no pé direito que operou no fim de fevereiro, é uma necessidade. Deixá-lo no banco contra a Costa Rica seria uma alternativa – quando jogou sem ele, a Seleção venceu os amistosos contra Rússia e Alemanha, teoricamente adversários mais fortes que o de sexta. Ao mesmo tempo, o empate na estreia trouxe pressão a mais sobre a Seleção contra a Costa Rica. É o adversário mais fraco do grupo, mas qualquer tropeço colocará a classificação para as oitavas de final em risco. Seria um mico histórico não passar da primeira fase.

