O pai de Neymar pediu aos amigos o fim de brigas em redes sociais

As críticas direcionadas a Neymar geraram uma reação forte de amigos em redes sociais, mas neste domingo (24) o pai do atacante enviou uma mensagem a pessoas próximas pedindo o fim de brigas, recados e insultos a quem quer que seja. Pessoa mais próxima da vida profissional do atacante, o pai pediu que deixem o filho concentrado e focado somente no Mundial.

Veja a mensagem do pai de Neymar aos amigos:

“Pessoal, Neymar pai falando. Gente, segura as redes sociais com xingamentos direcionados a quem quer que seja. Se quiserem apoiar o Juninho, que seja de uma forma positiva de apoio e amizade. Vamos esquecer os antis e seja lá quem for. Vamos vencer (…) com a torcida e a premissa de Deus. Sei o quanto vocês amam meu filho e querem protegê-lo, mas essas atitudes só irão contaminá-lo com a mesma revolta, por ele também amá-los. Vamos usar as armas e escudos certos, com oração e fé de que no final tudo dará certo, se Deus quiser. Aos amigos, meu pedido. Abraços, Ney pai”.

Críticas

Nos dois primeiros jogos da Seleção Brasileira no Mundial, o empate por 1 a 1 com a Suíça e a vitória por 2 a 0 sobre a Costa Rica, as principais reclamações sobre as atuações do atacante foram de individualismo e de tentar cavar um pênalti na segunda partida. O árbitro holandês Bjorn Kuipers marcou, mas depois anulou com auxílio do árbitro de vídeo.

Lágrimas de alegria e superação

A comissão técnica diz que Neymar ainda não consegue desempenhar 100% de suas condições, em razão da recuperação de cirurgia no pé direito, feita no dia 3 de março. Mesmo assim, o craque não foi substituído e, no último minuto, fez o segundo gol contra os costarriquenhos, seu primeiro nessa competição. Após o apito final, Neymar se ajoelhou no gramado da Arena Zenit, em São Petesburgo, e chorou de emoção. Segundo ele, lágrimas de alegria e superação.

Desabafo nas redes sociais:

Em seguida, ele aproveitou para desabafar nas redes sociais. “Nem todos sabem o que passei para chegar até aqui. Falar, até papagaio fala. Agora, fazer…”, disse o craque do PSG (Paris Saint-Germain) em sua conta oficial no Instagram.

“Na minha vida, as coisas nunca foram fáceis, e não seria agora, né? O sonho continua. Sonho não: objetivo”, completou o jogador de 26 anos. Com o gol marcado contra a Costa Rica, Neymar juntou-se a Romário (1987-2005) como o quarto maior artilheiro com a camisa da Seleção Brasileira. Ambos marcaram 56 gols em jogos de equipe profissional verde-e-amarela. O ranking é liderado por Pelé (1958-1970), com 95 gols marcados.

Blindagem

Neymar passou a contar com uma blindagem vinda de colegas de equipe e do próprio técnico Tite. Após a partida do dia 22, com a vitória por 2 a 0 sobre os costarriquenhos, todos os jogadores do time que deram entrevistas fizeram questão de defender o atacante.

O discurso mais incisivo veio do zagueiro Thiago Silva. Em 2014, o defensor protagonizou uma das cenas mais marcantes – para muitos, negativamente – ao chorar momentos antes da disputa por pênaltis contra o Chile, em partida válida pelas oitavas de final daquele torneio.

Deixe seu comentário: