O pai de um adolescente que teve 80% do corpo queimado em um acidente aéreo procura o piloto: ele pode explicar os fatos

Enquanto ora pela recuperação da filha de 17 anos, internada em estado grave em Campinas (SP) após sofrer acidente aéreo em Bragança Paulista (SP), Silvio Cesar Romero procura entender o que aconteceu no domingo (25) e como o piloto, Lucas Bulhões Bonventi, de 38 anos, deixou para trás a passageira, sua namorada. “Ele pode explicar os fatos. Está muito estranho”, disse.

Um agricultor que mora próximo ao local do acidente ajudou a socorrer a jovem no domingo. Quando ele chegou, encontrou apenas ela em um matagal.

“Quem socorreu minha filha foi um produtor rural. Queria encontrá-lo para agradecer. Acho que o piloto pulou do avião quando se enroscou no fio, e minha filha ficou. Parece que ele a tirou quando pegou fogo, mas onde ele foi parar? Onde ele estava?”, indaga o pai.

“Cheguei no local e não não vi ninguém. Quando bati uma foto, a moça gritou no meio do mato. E aí eu gritei, respondi e ela levantou no meio do mato. Eu liguei para a polícia, resgate, todo mundo, mas a preocupação minha era ela. A situação que ela estava no meio do mato”, afirmou o agricultor Fernando Miranda, que se assustou com os destroços do avião em chamas.

“Foi um estrondo, uma explosão. Foi terrível porque vi o avião queimando”, disse o agricultor.

Estado grave

Morador de Hortolândia, Silvio providenciou na segunda-feira a transferência da filha de Bragança para o Hospital Irmãos Penteado, em Campinas, que possui um centro para tratamento de queimados. Segundo ele, os médicos informaram na terça-feira (27) que o quadro da jovem é grave.

“Ela está em coma induzido, com 80% do corpo queimado, sem previsão de nada. É muito crítico. Só Deus mesmo.”

Silvio conta que não sabia do relacionamento da filha com o piloto, e que agora estranha o comportamento de Lucas que, segundo ele, apagou sua página em uma rede social.

“O rapaz que fez o voo não deu suporte nenhum. A gente está tentando contato, mas não o encontra, desativou o Facebook, sumiu. Nem para saber como a menina está. Ele tem que ser responsabilizado pelos atos. O culpado [do acidente] é ele.”

Lucas Bulhões Bonventi não foi encontrado para comentar o acidente. Ele recebeu alta na segunda (26) do hospital de Bragança Paulista. Um advogado do piloto não comentou o caso.

Nas primeiras informações sobre o acidente chegou a ser divulgado que o piloto havia conseguido tirar a adolescente e saído para buscar ajuda, acionando o Corpo de Bombeiros antes de desmaiar.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o caso foi registrado como lesão corporal culposa pela Delegacia Seccional de Bragança Paulista e encaminhado ao 1º DP, que instaurou inquérito policial para apurar as causas do acidente.

Investigação

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes informou que investiga as causas do acidente em Bragança e que o trabalho tem o objetivo de prevenir que novos acidentes com as mesmas características ocorram.

