“O País foi sequestrado por um bando de políticos inescrupulosos”, diz o ex-ministro do Supremo Joaquim Barbosa

Mais de três anos após deixar o STF (Supremo Tribunal Federal), Joaquim Barbosa volta aos holofotes da política nacional. Desta vez, as declarações do relator do processo do mensalão e ex-presidente da Corte (2012-2014) incluíram comentários e críticas ao governo do presidente Michel Temer. “O Brasil foi sequestrado por um bando de políticos inescrupulosos que reduziram as instituições a frangalhos”, disse o atual jurista, em entrevista à imprensa.

O ex-ministro disse, ainda, que em nenhum outro País uma figura como Temer – acusado de levar propinas de empresas e comprar o silêncio de políticos como o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (PMDB-RJ) – permaneceria no cargo depois de acusações tão graves. “Essa gente é tão sem escrúpulo que vai tentar impor o parlamentarismo para angariar a perpetuação no poder e se proteger das investigações. Esse é o plano. Seria mais um golpe brutal nas instituições”.

O jurista mineiro de 62 anos se aposentou prematuramente do cargo do STF em julho de 2014, como primeiro membro a deixar a Corte no exercício de sua presidência. Na época, ele atribuiu a decisão às fortes dores na coluna, que o acompanharam em sete dos 11 anos em que esteve na mais alta instância do Poder Judiciário brasileiro. Afastado da vida pública desde então, Barbosa atua em um escritório de Direito em São Paulo e participa de eventos e postagens na rede social Twitter.

Temer

Barbosa também fez críticas ao processo que levou ao afastamento da então presidenta Dilma Rousseff, em 2016, bem como aos seus desdobramentos. “O Brasil teve um impeachment controverso e patético, que o mundo inteiro assistiu. A sequência daquele processo é o que estamos vendo hoje. Não há parâmetros de comparação entre a gravidade dos fatos. Temer deveria ter tido a honradez de deixar a Presidência”.

“O Brasil já fez, nos últimos 50 anos, dois plebiscitos. Em ambos, a votação contrária foi avassaladora. Em 1993, o parlamentarismo não obteve, se não estou enganado, mais de 25% dos votos. É uma ideia absolutamente exótica à organização institucional brasileira. O país vive há quase 130 anos sob um regime presidencialista. Seria uma irresponsabilidade absurda testar um experimento exótico desse, como se fosse um brinquedinho, um ioiô”, comparou.

Apontado por muitos como potencial candidato à Presidência da República na eleição do ano que vem, Joaquim Barbosa comentou a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao cargo. “Eu acho que Lula não deveria ser candidato, pois vai rachar ainda mais o País”, declarou o jurista. “Ele já está em idade de usufruir da vida e do dinheiro que ganhou com suas palestras, só que o estão empurrando para concorrer ao Palácio do Planalto mais uma vez, com essa cruzada que o coloca contra a parede. É um ódio irracional esse que apareceu no País”.