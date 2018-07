O Palácio de Kesington divulgou nova foto do príncipe George, que comemora 5 anos

O Palácio de Kensington divulgou uma nova foto do príncipe George, que completa 5 anos neste domingo (22). Com uma camisa branca, o príncipe, que é o terceiro na linha de sucessão ao trono britânico – atrás do avô, Charles, e do pai, William –, aparece rindo.

O retrato foi feito nos jardins de Clarence House pelo fotógrafo Matt Porteous, depois do batismo do seu irmão menor, o príncipe Louis, realizado no dia 9 de julho em Londres.

No Twitter, o palácio postou a foto com uma mensagem de agradecimento pelos parabéns e felicitações enviados ao príncipe. “O Duque e a Duquesa de Cambridge estão muito contentes em compartilhar um novo retrato do príncipe George para marcar seu quinto aniversário – obrigado a todos por suas adoráveis ​​mensagens”.

Na semana passada, o palácio divulgou as fotos oficiais do batizado, todas de Poreous, em que os duques de Cambridge, William e Kate, posaram com os seus três filhos, o príncipe George, a princesa Charlotte, de 3 anos, e o príncipe Louis, que nasceu no dia 23 de abril.

Tradições

O vestido de rendas e cetim criado para o batizado da então princesa Victoria, em 1841, foi usado por mais de 60 bebês da família real até 2004, no batizado de Louise Windsor, filha do príncipe Edward (filho mais novo da rainha Elizabeth II).

Também de 1841, do batizado de Victoria, é a fonte batismal dourada com lírios e querubins, uma das joias da coroa mantidas na Torre de Londres. Dali ela sai toda vez que um bebê real é batizado.

Dentro dela, novamente, estará uma porção de água do rio Jordão, aquele onde acredita-se que foi batizado Jesus Cristo. Quando foi realizado o batizado de Charlotte, foi necessário trazer água de avião especialmente para a ocasião, mas agora é possível que ainda haja um pouco em estoque, já que há apenas alguns meses, em março, a então noiva do príncipe Harry, Meghan, foi batizada na Igreja Anglicana também com água do rio Jordão.

George

Um tribunal britânico condenou, na sexta-feira (13), à prisão perpétua, passível de revisão após 25 anos, um homem que incitou ao assassinato do príncipe George da Inglaterra quando ele estava na creche.

Husnain Rashid, de 32 anos, usou uma conversa na plataforma de mensagens Telegram, em outubro de 2017, para pedir a seus interlocutores que atentassem contra o príncipe de quatro anos, terceiro na linha de sucessão ao trono. Também publicou sugestões sobre estádios de futebol vulneráveis a atentados.

“A mensagem era clara: forneceu o nome e o endereço da escola do príncipe George, uma imagem da escola do príncipe George, e a instrução ou ameaça de que o príncipe George e outros membros da família real tinham de ser vistos como alvos em potencial”, disse o juiz Andrew Lees ao ler a sentença. O julgamento aconteceu no tribunal de Woolwich, em Londres.

