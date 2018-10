O Palmeiras recebe o Boca Juniors nesta quarta-feira para o jogo de volta das semifinais da Libertadores. Um dos dois times decidirá o título contra o River Plate

Até o início da noite passada, a torcida do Palmeiras já havia adquirido pelo menos 38 mil ingressos para o jogo de volta contra Boca Juniors (Argentina), válido pelas semifinais da Copa Libertadores da América. O duelo, com casa cheia, está marcado para as 21h45min desta quarta-feira no Allianz Parque, em São Paulo.

Com a derrota do time do técnico Luiz Felipe Scolari por 2 a 0 no estádio da Bombonera (Buenos Aires), na semana passada, o Verdão agora precisa vencer com pelo menos três gols de diferença. Caso “devolva” o mesmo placar sofrido no primeiro confronto, a partida será decidida nos pênaltis.

Quem avançar enfrentará nas finais o River Plate (Argentina), que na noite dessa terça-feira venceu o Grêmio em Porto Alegre por 2 a 1, de virada – o gol que decretou o placar veio em um pênalti polêmico, assinalado após consulta do juiz ao VAR (árbitro de vídeo). No jogo de ida, o Tricolor gaúcho havia vencido fora de casa por 1 a 0.

A provável escalação do Palmeiras deve ter Weverton, Mayke, Gustavo Gómez, Luan, Diogo Barbosa, Felipe Melo (Moisés), Bruno Henrique, Lucas Lima, Willian, Dudu e Deyverson (Borja). Já no Boca Juniors, sob o comando do técnico Guillermo Schelotto, a tendência é de uma formação com Rossi, Jara, Izquierdoz, Magallán, Olaza, Barrios, Villa, Nández, Pablo Pérez, Pavón e Abila.

O treinador do time argentino, no entanto, não poderá atuar na casamata do Allianz Parque. Isso porque na manhã dessa terça-feira, a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) anunciou a suspensão de Guillermo Schelotto, que não poderá estar em campo durante a partida e nem ter contato com os jogadores no vestiário até o apito final. A comunicação via celular com o seu irmão e auxiliar Gustavo Schelotto, que comandará o time argentino, também está proibida.

Motivo: ele atrasou deliberadamente o retorno do Boca para o segundo tempo do jogo de ida das semifinais contra o Palmeiras. O treinador do Boca Junior também foi multado em US$ 1,5 mil (cerca de R$ 5,5 mil), assim como o clube argentino, que não receberá US$ 23 mil (cerca de R$ 85 mil) de seus patrocínios e direitos de TV repassados pela Conmebol.

Preparativos

O Palmeiras encerrou na tarde dessa terça-feira a preparação para o jogo contra o Boca Juniors, válido pelo confronto de volta da semifinal da Taça Libertadores. Do elenco profissional, apenas Hyoran não trabalhou com bola.

A imprensa só acompanhou os dez primeiros minutos do aquecimento. Moisés e Willian, que tiveram problemas físicos contra o Flamengo, sábado, pelo Brasileirão, foram a campo normalmente. De acordo com repórteres esportivos, Felipão fez duas mudanças na equipe durante o treino: Lucas Lima no lugar de Moisés, e Deyverson na vaga de Borja.

O diretor de futebol Alexandre Mattos também apareceu no gramado da Academia. Ele conversou com o técnico Luiz Felipe Scolari por alguns minutos. Com Marcos Rocha e Jean recuperados, o Palmeiras não tem mais atletas no departamento médico. A dupla ainda está em transição física e não estará à disposição de Felipão nesta quarta-feira.

Deixe seu comentário: