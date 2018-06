O papa aceitou a renúncia de três bispos chilenos por acobertar abuso sexual

O papa Francisco aceitou a renúncia de três bispos chilenos que teriam acobertado escândalos de abuso sexual, incluindo a de dom Juan Barros, de Osorno (Sul do Chile). A informação foi divulgada pelo Vaticano nesta segunda-feira (11). Além de Barros, o papa também aceitou as renúncias de Cristian Caro Cordero, bispo de Puerto Montt, e de Gonzalo Duarte García de Cortazar, bispo de Valparaiso, de acordo com a agência de notícias Reuters.

Em maio, em uma iniciativa sem precedentes, 34 bispos do Chile apresentaram sua renúncia depois de participarem de uma reunião de crise com o pontífice convocada após suspeita de terem encoberto casos de pedofilia cometidos por religiosos em suas dioceses. Com o anúncio feito nesta segunda, ainda não está claro se o papa Francisco vai ou não aceitar as outras renúncias, segundo a Reuters.

Dom Juan Barros está entre vários membros da hierarquia da Igreja Católica chilena que são acusados de terem ignorado ou encoberto os abusos do padre chileno Fernando Karadima nos anos 1980 e 1990. Karadima foi considerado culpado pelas acusações, mas não cumpriu pena porque os crimes estavam prescritos.

Fernando Karadima foi acusado de cometer abusos sexuais de crianças e jovens na paróquia El Bosque, em Santiago, a capital chilena. Ele teve grande influência na igreja local e foi responsável por formar 50 sacerdotes – cinco dos quais se tornaram bispos. Depois que o escândalo veio à tona, o religioso foi condenado a uma vida de oração e penitência pela Justiça do Vaticano em 2010.

O papa Francisco chegou a defender Juan Barros, porém reconheceu, posteriormente, que cometeu “graves erros de avaliação” sobre o caso depois de ler um relatório de 2.300 páginas sobre os abusos. Ele convidou três vítimas a irem a Roma para pedir perdão a elas.

O pontífice afirmou que seria duro com bispos chilenos para esclarecer acobertamentos. Sua postura inequívoca foi deixada clara em um comunicado do Vaticano, antes da visita dos bispos. A nota dizia que o papa acreditava que havia necessidade de “examinar profundamente as causas e consequências, além dos mecanismos, que em alguns casos levaram a acobertamentos e graves omissões em relação às vítimas”.

Documentário

Os cinéfilos que esperam que o documentário de Wim Wenders sobre o papa Francisco seja um retrato crítico do líder da Igreja Católica se decepcionarão. O diretor alemão não pede desculpas por ter feito um trabalho de amor por um homem que ele respeita. Wenders, que ganhou a Palma de Ouro por “Paris, Texas” em 1984, fez vários documentários de sucesso, incluindo “Buena Vista Social Club”, sobre a cena musical cubana, e “Pina”, sobre a coreógrafa Pina Bausch.

“Eu não quis fazer um filme crítico sobre ele, outras pessoas fazem isso muito bem, a televisão o faz o tempo todo”, disse Wenders à Reuters no Festival de Cannes, onde “Papa Francisco: Um homem de palavra” estreou.

“Meus documentários são expressões de amor e afeição por algo que quero compartilhar com o mundo… neste momento, acho que não há ninguém que tem coisas mais importantes a nos dizer do que o papa, então quis compartilhar isso”.

“Estamos vivendo em uma época absolutamente imoral, e nossos líderes políticos, líderes poderosos, são anões emocionais. Então eu quis fazer este gigante emocional nos falar”, completou.

