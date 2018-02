O papa admite que recebe com frequência vítimas de padres pedófilos

O papa Francisco se reúne com frequência e em particular com vítimas de padres pedófilos, segundo revelou o próprio pontífice durante uma conversa com um grupo de jesuítas latino-americanos ocorrida em janeiro, no Chile.

A notícia foi confirmada pela assessoria de imprensa do Vaticano e revela a preocupação do pontífice argentino com o fenômeno da pedofilia na Igreja.

Os abusos sexuais cometidos por padres contra menores constituem a “maior humilhação que a Igreja sofreu”, assegurou o papa ao ser indagado por um grupo de jesuítas sobre um dos maiores escândalos que atingiu a instituição.

“É horrível. É preciso ouvir quem sofreu abusos, homens e mulheres (…) Seu processo é muito duro. Ficam arrasados”, reconheceu o pontífice durante a citada reunião a portas fechadas em 16 de janeiro.

A conversa completa será publicada no próximo número da revista da Companhia de Jesus, “Civiltà Cattolica”, cujo diretor, Antonio Spadaro, autorizou a publicação de alguns trechos no jornal italiano Corriere della Sera.

