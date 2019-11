O Papa almoçou no vaticano com 1.500 moradores de rua

O papa Francisco almoçou com cerca de 1.500 moradores de rua no Vaticano para celebrar o Dia Mundial dos Pobres neste domingo (17). O pontífice celebrou uma missa na Basílica de São Pedro dedicada à conscientização sobre a pobreza no mundo.

Francisco criticou a indiferença da sociedade aos mais desfavorecidos. “Meus pensamentos vão para aqueles que promovem iniciativas de solidariedade para dar esperança concreta aos mais desfavorecidos”, disse o papa na praça São Pedro, antes do almoço. Francisco lamentou que “a ganância de algumas pessoas ricas esteja agravando o sofrimento dos pobres”.

O Santo Padre chegou à sala Paulo VI às 12h20 (hora local) e sentou-se a mesa principal, de onde dirigiu algumas palavras aos presentes. “Minhas boas-vindas a todos. Desejo que hoje o Senhor abençoe a todos nós: que Deus nos abençoe nesta reunião de amigos, neste almoço e também bênçãos às suas famílias. Que o Senhor abençoe a todos. Obrigado e bom almoço.”

O almoço foi servido por 50 voluntários e colaboradores de associações de voluntariado. O menu oferecido era composto por: lasanha, picadinho de frango com creme de cogumelos, batata assada, sobremesa, frutas e café. O papa Francisco entregou aos presentes e às associações mais de 1.500 bolsas contendo um quilo de massa.

Dia mundial dos pobres

Várias ações em Roma, em favor das pessoas indigentes e sem lar, foram organizadas pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização em decorrência do Dia Mundial dos Pobres, instituído pelo Papa Francisco e que este ano esta em sua terceira edição.

Neste domingo (17), o Papa presidiu a Celebração Eucarística na Basílica de São Pedro, às 10h (hora de Roma), na qual os primeiro lugares foram destinados para pessoas necessitadas. Posteriormente, ele dirigiua oração do Ângelus e, ao finalizar, o pontífice almoçou com centenas de pobres na Sala Paulo VI.

Como nos anos anteriores, outros refeitórios também serviu almoço gratuito a pessoas indigentes.

Durante a última semana, a Praça de São Pedro hospedou um “centro de saúde” gratuito para pessoas pobres. Deste modo, as pessoas indigentes e sem lar poderão realizar análises laboratoriais e receber atendimentos médicos especializados. Além disso, foi realizada uma iniciativa da qual participaram pessoas pobres.

Concerto

Um concerto na sala Paulo VI “com os pobres e para os pobres”, aconteceu com a participação do coro da Diocese de Roma, dirigido pelo Monsenhor Marco Frisina e a orquestra italiana de cinema. Entre as canções que os músicos interpretaram estavam “Tu es Petrus” e algumas trilhas sonoras de filmes sobre diferentes pontífices: de São João Paulo II, “Open the doors”, de São João XXIII “Pacem in terris”, de São Paulo VI, “La última audiência”, e de São Pedro, “A crucificação de Pedro”.