O papa apareceu de surpresa em um jantar para 280 pessoas sem-teto no Vaticano

O papa Francisco apareceu de surpresa em um jantar oferecido pelo recém-nomeado cardeal polonês Konrad Krajewski a cerca de 280 sem-teto, pessoas de baixa renda e voluntários no Vaticano. O evento tinha sido organizado por Krajewski, que cuidava da Esmolaria da Santa Sé, para comemorar a própria nomeação como cardeal, anunciada na última quinta-feira (28) e decidida por Francisco como forma de honrar o trabalho de caridade desenvolvido pelo polonês.

Krajewski distribuiu os convites para o jantar em estações de trem de Roma e em centros atendidos pela organização católica beneficente da Comunidade de Santo Egídio. O evento ocorreu no fim da tarde da sexta-feira (29), nos dias de São Pedro e São Paulo, patronos de Roma, mas ninguém esperava que Jorge Mario Bergoglio fosse aparecer na festa e se sentar para comer com os convidados. “Eu não vim por você, vim por eles”, disse o papa a Krajewski.

Evo Morales

O papa Francisco recebeu neste sábado (30) o presidente da Bolívia, Evo Morales, em uma audiência que durou 36 minutos e na qual o pontífice ressaltou o dever de “trabalhar por um mundo de solidariedade e paz” e ainda falou sobre o Mundial, que está acontecendo na Rússia.

O encontro, que aconteceu no Palácio Apostólico, na Cidade do Vaticano, começou diante da imprensa com o presidente boliviano saudando Francisco com um “irmão papa”. O pontífice lhe deu as boas-vindas, e ambos se abraçaram.

Evo perguntou ao papa sobre o Mundial, e Francisco afirmou “vamos ver como a Argentina se sai”. O presidente boliviano lembrou que “das cinco seleções sul-americanas, quatro se classificaram (para os oitavas de final)”, em referência à Argentina, Brasil, Colômbia, Uruguai e Peru. O Peru foi eliminado ainda na fase de grupos e a Argentina foi eliminada nas oitavas de final ao perder para a França por 4 a 3.

Após esta conversa informal, começou uma reunião a portas fechadas, para a qual Morales levou um documento com os temas que propôs ao pontífice, e posteriormente aconteceu a tradicional troca de presentes.

O governante ofereceu um xadrez de madeira de estética indígena e uma foto na qual o papa aparece abraçando um menino boliviano na viagem que fez ao país andino em julho de 2015. Já o papa deu sua mensagem por ocasião da Jornada Mundial da Paz e o medalhão do Anjo da Paz, que segundo ele representa “o anjo que tranca e prende o demônio da guerra, fala da paz entre países”. Depois, com óculos, leu a inscrição nele contida: “Trabalhar por um mundo de solidariedade e paz, formado sobre a justiça”.

