O papa elogiou a decisão das ex-inimigas Coreia do Norte e Coreia do Sul de desfilar juntas nos Jogos de Inverno

O papa Francisco elogiou nesta quarta-feira (7) a decisão das duas Coreias de desfilar juntas sob a mesma bandeira na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em PyeongChang, na sexta-feira (9), como exemplo de esperança para resolver pacificamente os conflitos.

O pontífice fez esta declaração durante a habitual audiência geral da quarta-feira e às vésperas da 23ª edição dos Jogos de Inverno na Coreia do Sul, com a participação de 92 países.

“A tradicional trégua olímpica deste ano adquire especial importância: as delegações das duas Coreias desfilarão juntas sob uma única bandeira”, destacou.

Para o pontífice argentino, essa ação “faz acreditar em um mundo em que os conflitos se resolvem pacificamente com o diálogo e o respeito recíproco, como ensina também o esporte”.

O papa cumprimentou também todos os dirigentes do Comitê Olímpico Internacional e aos atletas que farão parte do evento e aos cidadãos de toda a península coreana.

Além disso, desejou que estes Jogos Olímpicos “sejam uma grande festa da amizade e do esporte”.

Pela primeira vez, uma delegação do Vaticano, liderada pelo subsecretário do Pontifício Conselho para a Cultura, o monsenhor espanhol Melchor Sánchez de Toca, participará da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno e também como observador na sessão olímpica do COI.

