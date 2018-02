O papa emérito Bento XVI disse que está em seus últimos dias de vida

O papa Emérito Bento XVI, que completa 91 anos em abril, escreveu em uma carta que se prepara para sua “última viagem”. No texto, enviado pelo religioso ao “Corriere della Sera” em resposta à preocupação de leitores do jornal italiano, Joseph Ratzinger ressaltou que está debilitado fisicamente e indicou que não tem muito mais tempo pela frente.

“Na lenta debilitação de minha força física, interiormente estou em peregrinação até a Casa do Senhor”, escreveu o papa Emérito na carta ao jornal, que o havia informado sobre a tensão dos leitores quanto a seu estado de saúde.

O religioso alemão se declarou emocionado que “tantos leitores desejem saber como ele vai neste último período de vida”.

“É uma grande graça, para mim, estar rodeado, neste último pedaço de caminho, às vezes um pouco fatigante, de amor e de bondade tais que eu não poderia imaginar”, frisou na carta.

Em fevereiro de 2013, Bento XVI abriu mão do papado, em gesto histórico, e se tornou Emérito. Desde então, vive em um pequeno monastério no Vaticano, na companhia de quatro religiosas e de seu secretário pessoal, Georg Gänswein.

Há dois anos, Gänswein anunciou que o papa Emérito estava se “apagando como uma vela, lenta e serenamente”. Ele celebra a missa todos dias, reza, recebe poucas visitas e responde a cartas. Além disso, assiste aos noticiários da tarde e lê diários católicos e publicações de teologia.

“Ele já não controla suas mãos, não pode tocar piano, vê muito mal. Mas tem uma lucidez perfeita, se lembra de tudo”, descreveu, no ano passado, um alto funcionário do Vaticano.

Conservadorismo

Enquanto o papa Francisco enfrenta uma batalha em sua missão de arejar a Igreja Católica, seu antecessor, Bento XVI, preferia evitar problemas apostando no conservadorismo. A política do antigo pontífice, que acabara era a de não “abrir mão dos princípios morais, o cerne da doutrina católica, para atrair um imenso contingente de ovelhas desgarradas. Prefere um rebanho menor, mas seguidor dos mandamentos da Igreja”.

Pode-se dizer que politicamente o pontífice de hoje é o oposto do de 10 anos atrás. “Jorge Mario Bergoglio, o papa do fim do mundo, das favelas de Buenos Aires, do confronto com a ditadura militar argentina, tem um ideário muito nítido, traduzido em sua retórica, minuciosamente atrelada a temas delicados para o catolicismo”, disse uma reportagem da revista Veja, citando que Francisco defendeu o acolhimento de homossexuais, de mães solteiras e admitiu o divórcio, desestimulou as missas em latim, destituiu prelados influentes sob a acusação de desvio de dinheiro, deu poder a laicos e condenou o clericalismo exacerbado, entre outras mudanças inimagináveis para Bento XVI.

