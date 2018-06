O papa enviou um rosário a Lula, disse o PT, mas o representante do Vaticano teria sido barrado pela Polícia Federal

O PT afirmou nesta segunda-feira (11) que um rosário foi enviado pelo papa Francisco ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e entregue nesta tarde na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde o petista está preso desde o dia 7 de abril. O objeto foi levado pelo advogado argentino Juan Grabois, consultor do Pontifício Conselho Justiça e Paz da Santa Sé. As informações são do portal de notícias UOL.

A PF (Polícia Federal), no entanto, disse desconhecer o suposto rosário enviado pelo papa e afirmou que nenhum presente foi entregue ao ex-presidente nesta segunda. Questionado pelo UOL sobre a negativa da Polícia, o PT manteve a informação sobre a entrega. Em seu site, o partido disse que “policiais federais ficaram com o presente, prometendo entregá-lo ao verdadeiro dono”.

O UOL entrou em contato com a Embaixada do Brasil junto à Santa Sé, com a assessoria de imprensa do Vaticano e com a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), mas não obteve resposta.

Grabois tentou visitar o ex-presidente na tarde desta segunda, mas, segundo ele, sua entrada foi impedida por autoridades da PF, que argumentaram que o consultor não poderia visitar o ex-presidente “por não ser um sacerdote consagrado”.

Na sede da PF, o ex-presidente está autorizado a receber visitas para “assistência espiritual” às segundas-feiras. Segundo a corporação, o direito não é exclusivo de Lula e vale desde 2015 para presos no local.

Entre os visitantes que já se encontraram com Lula para “assistência espiritual” na prisão estão o teólogo Leonardo Boff, o religioso Frei Betto e o monge Marcelo Barros.

“Vim com muita esperança para trazer uma mensagem ao ex-presidente Lula e lamentavelmente, de forma um tanto inexplicável para mim, os funcionários da Superintendência, por uma ordem que entendi que vinha de cima, resolveram impedir a visita”, disse Grabois em entrevista a jornalistas em frente à sede da PF.

“Todos os batizados têm uma missão, são discípulos religiosos e têm uma missão a cumprir, então me surpreende que os funcionários [da PF] não saibam disso”, afirmou. Grabois disse ainda que, além do terço que teria sido enviado pelo papa Francisco, deixou uma nota manuscrita para Lula.

Lula cumpre pena de 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá. Sua defesa nega que haja provas dos crimes imputados a ele e recorre da condenação no STJ (Superior Tribunal de Justiça) e no STF (Supremo Tribunal Federal).

Apesar da prisão, Lula é o pré-candidato do PT à eleição presidencial de outubro e lidera as principais pesquisas de intenção de voto para o pleito.

