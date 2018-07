O papa Francisco consolou fiéis brasileiros após eliminação da Seleção no Mundial

O papa Francisco tentou consolar neste domingo (08) os fiéis brasileiros que foram à Praça de São Pedro para a missa, após a derrota da Seleção nas quartas de final do Mundial contra a Bélgica por 2 a 1, na sexta-feira (06).

“Coragem! Haverá outra oportunidade”, improvisou o papa em uma mensagem direta aos fiéis, ao final da tradicional missa que oficia todos os domingos ao meio-dia. Essa curta frase de consolação não constava no texto distribuído antecipadamente aos jornalistas.

O papa, nascido em Buenos Aires e torcedor fanático do time San Lorenzo de Almagro, nunca escondeu sua paixão pelo futebol, mas não se sabe se ele acompanha de perto os eventos da competição, que acontece na Rússia até 15 de julho, o dia da grande final do torneio. As semifinais serão disputadas entre times europeus: França-Bélgica e Croácia-Inglaterra.

Seleção desembarcou no Rio

Antes do previsto, a Seleção Brasileira está em casa. Após a derrota por 2 a 1 para a Bélgica e eliminação nas quartas de final do Mundial, a maior parte da delegação desembarcou no Rio de Janeiro na manhã deste domingo.

Além da maioria dos representantes da comissão técnica, Casemiro, Douglas Costa, Gabriel Jesus, Geromel, Philippe Coutinho e Taison vieram no voo de São Petersburgo – com escala em Madri. Neymar, que tinha retorno previsto, não foi visto. Os demais deixaram Kazan por conta própria ou ficaram na Europa.

Neymar, Philippe Coutinho e Tite eram os mais aguardados pelos torcedores. As muitas crianças foram à loucura ao ver o jogador do Barcelona sair pelo portão do salão nobre. Coutinho atendeu a torcida, tirou fotos, deu autógrafo, mas foi cercado. Após rápido tumulto o jogador foi levado para o carro.

O técnico Tite também causou alvoroço ao deixar o aeroporto. Antes de guardar a bagagem no carro, acenou para os torcedores e agradeceu rapidamente ao atender a imprensa. “Tenho orgulho em poder transmitir alguma coisa boa. Só retribuir o carinho que eles estão nos proporcionando. Quero de coração agradecer a eles. Obrigado”, disse o treinador.

Alguns poucos torcedores compareceram para dar apoio ao time. A maioria chegou ainda no meio da madrugada ao aeroporto Galeão, com crianças.

O volante Casemiro, que não enfrentou a Bélgica por estar suspenso, foi o único jogador a dar entrevista. Ele pediu para a Seleção ser valorizada, apesar do sexto lugar no Mundial. “Há dois anos o Brasil corria o risco de nem se classificar e agora estávamos como favoritos. Há muitas coisas boas. Não é o fim de uma era. Tem que valorizar”, disse.

Fora do Mundial, a Seleção Brasileira tem um compromisso marcado para o segundo semestre: o amistoso do dia 8 de setembro, contra os Estados Unidos, em Nova York.

