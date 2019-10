O papa Francisco mandou uma mensagem ao Brasil no dia da Padroeira do nosso País, dizendo: “trago no coração o povo brasileiro”

O papa Francisco mandou, neste sábado (12), uma mensagem aos brasileiros em comemoração ao dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. “No dia de Nossa Senhora Aparecida, trago no coração o povo brasileiro e envio uma saudação. Que Ela, pequenina e humilde, continue os cobrindo e acompanhando em seu caminho: caminho de paz, de alegria, de justiça. Que Ela os acompanhe em suas dores, quando não podem crescer por tantas limitações políticas ou sociais ou ecológicas, e de tantos lugares provêm. Que Ela os ajude a crescer e a se libertar continuamente. Que os abençoe”, disse o papa. As informações são do Vatican News.

A mensagem foi gravada neste sábado (12), no intervalo matutino da 7ª Congregação Geral no âmbito dos trabalhos do Sínodo dos Bispos para a Amazônia.

Na oração da Hora Média que deu início aos trabalhos deste sábado, a reflexão foi de dom Sérgio Eduardo Castriani, arcebispo de Manaus. Dom Sérgio não está presente no Sínodo, por motivo de saúde, mas enviou a sua reflexão, lida por dom José Albuquerque de Araújo, bispo-auxiliar de Manaus.

Falando sobre Nossa Senhora disse que somos marianos e isto faz a diferença, afirmou o arcebispo na sua reflexão. “Rezamos o rosário, a oração dos pobres que não necessitam livros, nem roupas especiais, nem rituais, mas simplesmente rezar a oração que Jesus nos ensinou e saudar Maria com a primeira saudação na qual seu filho é reconhecido como Senhor”.

Na conclusão de seu texto, dom Sérgio pede que a Mãe de Jesus, frágil como as mulheres amazônicas, mas uma fragilidade aparente que se transforma em força gigantesca quando se trata de defender a vida, nos proteja da tentação de fazer da Amazônia uma terra de ganho e lucro, transformando o dom em mercadoria. “Que a Igreja com suas mulheres reconhecidas na sua ministerialidade seja sempre uma mãe que cura e que liberta. Mãe Aparecida, rogai por nós”.

Mensagem

Quem também falou neste sábado, foi o Cardeal Cláudio Hummes, presidente da Rede Eclesial Pan-Amazônica. Em meio aos trabalhos do Sínodo, do que é relator-geral, Dom Cláudio enviou uma mensagem a todos os ouvintes da Rádio Vaticano/Vatican News por ocasião da festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

O pensamento do arcebispo emérito de São Paulo foi dedicado principalmente às crianças:

“O Brasil hoje tem tanta criança que precisa dessa bênção de Deus, dessa acolhida de Deus, mas entre estas crianças todas existem aquelas mais abandonadas, aquelas mais esquecidas, aquelas com menos condições, que vivem na miséria, vivem sem esperança, sem futuro. E as crianças da Amazônia, que nós aqui neste Sínodo também lembramos. Nós estamos trabalhando para o futuro delas. Nós nos perguntamos que futuro queremos deixar para nossas crianças e para nossos jovens e adolescentes diante da grande problemática do clima, desta grande crise, que de fato está ameaçando o nosso futuro. Então nós pedimos a Nossa Senhora Aparecida que também reze por essas crianças, para que elas tenham futuro, que abençoe, acolha, as leve até Jesus Cristo para que elas possam ter um futuro melhor, sadio, com seus direitos todos reconhecidos e promovidos, para que possam viver a dignidade humana de filhos e filhas de Deus”, declarou Dom Cláudio.