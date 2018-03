O papa lavou os pés de doze presos e disse: “Eu sou pecador como vocês”

O papa Francisco celebrou na quinta-feira (29) a tradicional missa de Lava-Pés em uma penitenciária de Roma (Itália), durante a qual se ajoelhou perante 12 detentos, incluindo muçulmanos, e disse ser tão “pecador” quanto eles. As informações são das agências de notícias Ansa e Reuters.

Essa foi a quarta vez que Jorge Bergoglio realizou a homilia “In coena Domini” em uma cadeia desde o início de seu pontificado, em 2013. Ao todo, o papa lavou os pés de quatro italianos, dois filipinos, dois marroquinos, um moldavo, um colombiano, um nigeriano e um leonês.

Oito deles são católicos; dois, muçulmanos; um, ortodoxo; e um, budista. “Eu sou pecador como vocês, mas hoje represento Jesus, sou embaixador de Jesus. Quando eu me ajoelhar perante cada um de vocês, pensem: ‘Jesus se arriscou neste homem, um pecador, para vir até mim e dizer que me ama’”, afirmou Francisco, durante a missa na penitenciária Regina Coeli, e maior de Roma e situada a dois quilômetros do Vaticano.

“Quem comanda deve servir, o seu líder deve ser seu servidor”, acrescentou o Pontífice. Além disso, ele afirmou que “todos têm a oportunidade de mudar de vida”. “É necessário sempre um olhar que abra à esperança. Não se pode conceber uma penitenciária como essa sem esperança. Os hóspedes estão aqui para aprender, para fazer crescer a esperança”, disse.

Francisco, 81 anos, também confessou que em 2019 deve fazer uma cirurgia de catarata. “Na minha idade, por exemplo, chegam as cataratas, e não se vê bem a realidade”, brincou. A missa de Lava-Pés faz parte do calendário de rituais da Semana Santa, que prosseguirá nesta sexta-feira (30), com a Via Crucis no Coliseu.

Na noite deste sábado (31), o papa fará a vigília pascal na Basílica de São Pedro, e, no domingo (1º), pronunciará a mensagem “Urbi et Orbi”, na qual aborda as principais crises da atualidade.

Segurança reforçada

O papa Francisco liderou católicos romanos em missas de Sexta-Feira Santa sob segurança reforçada, pedindo para pessoas, incluindo padres de sua Igreja, redescobrirem a capacidade de sentir vergonha por seus papeis nos problemas do mundo.

Francisco conduziu uma tradicional procissão da Via Crúcis (Caminho da Cruz) em torno do Coliseu, em Roma, frequentado por 20 mil pessoas no dia em que cristãos marcam a morte de Cristo crucificado.

A segurança estava mais reforçada do que no ano passado, com mais fiscalizações conforme participantes se aproximavam da área. Nesta semana, a polícia italiana realizou quatro operações contra possíveis apoiadores de terrorismo islâmico, prendendo sete pessoas, incluindo um homem que planejava um ataque usando um caminhão.

O Coliseu, no Centro Histórico de Roma, é uma das atrações turísticas em que a polícia colocou jipes militares e veículos armados para formar barreiras contra ataques com caminhões. Diversas barreiras também foram feitas em áreas próximas ao Vaticano.

A Sexta-Feira Santa marca o dia que a bíblia diz que Jesus foi crucificado. A Via Crucis marca 14 eventos, chamados de estações, do momento em que o governador romano Pôncio Pilatos condenou Jesus à morte até seu sepultamento em uma tumba.

Francisco teceu seus comentários em torno dos temas vergonha e arrependimento, evocando a imagem de um mundo moderno em que orgulho, arrogância e egoísmo frequentemente superam humildade e generosidade.

Falando em tom melancólico, ele falou de “vergonha porque muitas pessoas, até mesmo alguns padres, se deixaram ser enganados pela ambição e vaidade, logo perdendo dignidade”.

Mais cedo nesta sexta-feira (31) na Basílica de São Pedro, Francisco comandou uma missa de “Paixão”, durante a qual se prostrou em oração no chão de mármore.

