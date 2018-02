O papa ordenou uma vida simples para os ex-bispos depois de uma série de escândalos envolvendo mordomias

Em uma decisão que afeta bispos católicos do mundo todo, o papa Francisco ordenou que eles vivam vidas simples e renunciem a qualquer desejo de poder depois que se aposentarem de cargos de alto escalão.

Várias autoridades e bispos do Vaticano se tornaram alvo de críticas nos últimos anos por se apegarem a luxos, como grandes apartamentos e, em alguns casos, escoltas policiais, depois que deixaram seus cargos.

Francisco, por sua vez, abriu mão dos apartamentos papais espaçosos para morar em uma suíte simples situada em uma hospedaria do Vaticano. Agora uma nova lei da Igreja diz que os prelados deveriam “se despir de desejos de poder e da pretensão de serem indispensáveis”. Francisco fez os comentários em uma nova lei conhecida como Motu Proprio, que significa “por iniciativa própria”, em latim. Seu título italiano pode ser traduzido aproximadamente como ‘Aprendendo a se Resignar’.

Embora a lei altere os aspectos burocráticos relativos à idade oficial de aposentadoria, que continua sendo de 75 anos mas permite que algumas autoridades do Vaticano permaneçam a critério do papa, muito dela tem a intenção clara de evitar a repetição de escândalos recentes.

Um deles envolveu um apartamento usado pelo cardeal italiano Tarcisio Bertone, ex-secretário de Estado que foi afastado em 2013. O amplo apartamento de Bertone, que tem uma sacada ampla e uma vista do domo da Basílica de São Pedro, se tornou um símbolo da dificuldade que o papa de vida frugal tem enfrentado em seus esforços para conter os mimos a que alguns líderes católicos se aferram ao se aposentarem.

Mesmo depois de se aposentar, Bertone foi visto usando escoltas do Vaticano e da polícia italiana para circular por Roma.

Em outubro passado, um tribunal do Vaticano condenou o ex-presidente de um hospital de propriedade da Igreja por abuso do cargo por desviar quase meio milhão de dólares de fundos para reformar o apartamento de Bertone.

Sínodo

O papa Francisco pediu, nesse domingo, aos jovens que participem ativamente pela internet da preparação do Sínodo dos Bispos previsto para outubro e no qual falará sobre a juventude.

Um total de 300 jovens de todo o mundo, de várias religiões e também não crentes, participarão de 19 a 24 de março no Vaticano de uma espécie de reunião sinodal prévia, na qual serão escutados e cujas contribuições servirão depois para preparar o Sínodo que terá como tema “Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”.

O papa Francisco quis hoje estender este convite aos jovens de todo o mundo, encorajando-os a ser “protagonistas desta preparação”.

“Poderão intervir ‘online’ através de grupos linguísticos moderados por outros jovens”, disse o pontífice, desde a janela do palácio apostólico do Vaticano e após a reza do Angelus dominical.

Francisco disse que as propostas destes “grupos na rede” se unirão às da reunião de março e indicou que a informação está “no site da Secretaria do Sínodo dos Bispos”.

O Sínodo dos Bispos de 2018 se ocupará dos problemas dos jovens e buscará adequar sua linguagem e o uso das novas tecnologias para se aproximar deles, segundo o documento preparatório divulgado em 2017.

Deixe seu comentário: