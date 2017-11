O Papa proibiu a venda de cigarro na cidade do Vaticano

O Papa Francisco ordenou a proibição da venda de cigarros na Cidade do Vaticano nesta quinta-feira, com a justificativa de que o produto prejudicam a saúde. A proibição das vendas, uma importante fonte de rendimentos para os cofres da cidade-Estado, foi informado oficialmente pelo próprio Vaticano.

“O motivo é muito simples: a Santa Sé não pode contribuir com uma atividade que afeta claramente a saúde das pessoas”, afirmou em um comunicado o porta-voz do Vaticano, Greg Burke.

“Apesar da venda de cigarros a funcionários e aposentados a um preço reduzido ser uma boa fonte de rendimentos para a Santa Sé, nenhum lucro é legítimo se custa a vida das pessoas”, acrescenta a nota.

A venda será proibida a partir de 2018, e portanto os funcionários do Vaticano, cerca de 6.000 pessoas, não poderão mais comprar cigarros nas lojas internas, que estão isentas de impostos. Papa Francisco, quando jovem, teve problemas no pulmão e, por isso não fuma.

O Vaticano promulgou em 2002, antes da Itália, uma lei que proíbe fumar em locais públicos, embora permitisse a venda de maços de cigarros com desconto em sua loja interna, situada na ex-estação de trens do Vaticano.

Os Estados Pontifícios foram os primeiros a importar a planta de tabaco, e algumas gravuras e pinturas antigas mostram um papa fumando.

Bangladesh

Em Bangladesh, são intensos os preparativos para a iminente visita do Papa Francisco, de 30 de novembro a 2 de dezembro do corrente.

O Cardeal Patrick D’Rozario, Arcebispo da capital, explicou à Agência Asianews que “todos os católicos estão envolvidos neste grande acontecimento”, inscrevendo-se nos eventos, participando na organização dos encontros e do transporte que levará os fiéis aos locais onde estará o Papa, além de intensa preparação espiritual nas paróquias.

Desde o início o Cardeal D’Rozario deu importância à esta preparação espiritual dos fiéis, sublinhando que “o Papa chegará em Bangladesh como peregrino, e é por isto que os fiéis locais estão vivendo a espera como uma forma de peregrinação”.

Em particular, o purpurado recomendou a cada paróquia organizar a oração comunitária do Terço, oferecer uma Missa, observar um momento de Adoração em comum e um dia de jejum. Cada comunidade local, no entanto, decidirá os tempos desta preparação, com base na disponibilidade e exigências particulares.

A organização dos eventos foi confiada a um Comité Central. O Cardeal escolheu pessoalmente os responsáveis, buscando elementos de unidade que possam dar atenção ao aspecto espiritual da visita.

Em nível local – acrescenta o Arcebispo de Daca – “20 Comités estão em plena actividade, cada um deles sendo formado por 20-25 pessoas. Depois, existem outros oito Comités diocesanos, que estão recebendo os pedidos de inscrição por parte das paróquias”.

Em relação ao programa da viagem, o Cardeal D’Rozario frisa em particular, cinco eventos: “A missa no Suhrawarddy Udyan Park, onde são esperados até 100 mil católicos e 10 mil fiéis de outras denominações cristãs; a visita à Catedral de Daca, em que estarão presentes cerca de 800 pessoas entre leigos, altos funcionários, benfeitores estrangeiros; o encontro inter-religioso e ecumênico pela paz – no qual se pronunciarão expoentes de quatro religiões: cristianismo, islamismo, hinduísmo e budismo – num total de cinco mil pessoas; o encontro com os jovens de todas as religiões, para o qual são esperadas 10 mil pessoas; e por fim o encontro com os cerca de 1.500 religiosos, sacerdotes e seminaristas”.

Deixe seu comentário: