O papa recebeu mais vítimas do padre pedófilo chileno

O papa Francisco recebeu neste sábado (2) um grupo de cinco sacerdotes chilenos vítimas de abusos do padre Fernando Karadima. Durante a tarde, os sacerdotes participaram de uma eucaristia com o Santo Padre, dando início à agenda prevista. De acordo com o Vaticano, o objetivo do Papa na reunião é “se aprofundar na realidade vivida por parte dos fiéis e do clero chileno”.

Há mais de uma semana, o Vaticano antecipou, em outro comunicado, que, “com este novo encontro, o papa Francisco quer mostrar sua proximidade dos sacerdotes vítimas de abuso, acompanhá-los em seu sofrimento e ouvir suas opiniões, com vistas a melhorar as atuais medidas preventivas e a luta contra os abusos na Igreja”.

Há algumas semanas, o papa recebeu outras três vítimas de Karadima. A aproximação do líder da Igreja Católica com vítimas de abusos sexuais no Chile acontece após o pontífice ser duramente criticado por sua postura durante visita ao país e por ter negado conhecimento sobre o caso, o que foi desmentido por uma das vítimas. Desde então, o Vaticano interviu na cúpula da Igreja chilena. Anunciou “mudanças” a curto, médio e longo prazo para “restabelecer a justiça” no seio da Igreja Católica no Chile, após ter lido conclusões de uma investigação sobre abusos sexuais contra menores cometidos

Em carta dirigida aos jovens católicos chilenos, o pontífice reconheceu que o Vaticano não soube “escutar e reagir a tempo” rente aos escândalos de pedofilia. No dia 18 de maio, os bispos chilenos renunciaram em bloco, num gesto sem precedentes na história recente da Igreja Católica. O movimento seguiu, com pedidos públicos de desculpa feitos pelo papa. “Nós, todos os bispos presentes em Roma, ofertamos nossa renúncia ao Santo Padre para que ele possa decidir livremente por cada um de nós”, afirmou o porta-voz do grupo de 34 sacerdotes chilenos.

O escândalo começou durante visita do papa ao Chile, em janeiro deste ano. Pressionado pela imprensa e pela opinião pública, Francisco fez forte defesa do bispo Juan Barros, acusado por vítimas de ter testemunhado e acobertado abusos cometidos pelo reverendo Fernando Karadima. O Papa qualificou as acusações contra Barros como “calúnias”, dizendo não ter conhecimento das vítimas. Mas membros da Pontifícia Comissão para a Proteção de Menores confirmaram que em abril de 2015 uma delegação foi enviada a Roma especificamente para entregar o relato de Juan Carlos Cruz, uma das vítimas de Karadima, sobre Barros.

A carta descrevia os abusos cometidos pelo reverendo e acusava Barros e outras pessoas de terem presenciado a violência sem nada fazer.

Carta

No documento, Cruz descreve em detalhes a natureza homoerótica do círculo de sacerdotes e crianças em torno de Karadima, um religioso carismático que atuava na paróquia de El Bosque, no bairro de Providência, na capital Santiago. Ele formou dezenas de sacerdotes e cinco bispos, incluindo Barros.

Cruz descreve ter visto Karadima beijando e tocando os genitais de Barros e fazendo o mesmo com jovens e adolescentes. “Mais difícil e forte era quando estávamos no quarto de Karadima e Juan Barros, se não estivesse beijando Karadima, via quando alguns de nós, menores de idade, éramos tocados por Karadima”, relatou Cruz. “Juan Barros foi testemunha disso tudo incontáveis vezes, não só comigo, mas com outros também”.

Com base no testemunho de Cruz e de outras vítimas, Karadima foi condenado em 2011 pelo Vaticano a uma vida de penitência e oração por seus crimes. Hoje, aos 87 anos, vive numa casa para sacerdotes idosos em Santiago. O caso também foi denunciado para o Ministério Público e uma investigação foi aberta, mas teve que ser abandonada porque os crimes haviam prescrito.

Deixe seu comentário: