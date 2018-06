O papa recebeu o presidente da Bolívia e o estimulou a trabalhar por solidariedade e paz

O papa Francisco recebeu neste sábado (30) o presidente da Bolívia, Evo Morales, em uma audiência que durou 36 minutos e na qual o pontífice ressaltou o dever de “trabalhar por um mundo de solidariedade e paz” e ainda falou sobre o Mundial de futebol na Rússia. As informações são da agência de notícias Efe.

O encontro, que aconteceu no Palácio Apostólico, na Cidade do Vaticano, começou diante da imprensa com o presidente boliviano saudando Francisco com um “irmão papa”. O pontífice lhe deu as boas-vindas, e ambos se abraçaram.

Evo perguntou ao papa sobre a Copa, e Francisco afirmou “vamos ver como a Argentina se sai”. O presidente boliviano lembrou que “das cinco seleções sul-americanas, quatro se classificaram (para as oitavas de final)”, em referência às de Argentina, Brasil, Colômbia, Uruguai e Peru, sendo esta última a que foi eliminada.

Após esta conversa informal, começou uma reunião a portas fechadas, para a qual Morales levou um documento com os temas que propôs ao pontífice, e posteriormente aconteceu a tradicional troca de presentes.

O governante ofereceu um xadrez de madeira de estética indígena e uma foto na qual o papa aparece abraçando um menino boliviano na viagem que fez ao país andino em julho de 2015. Já o papa deu sua mensagem por ocasião da Jornada Mundial da Paz e o medalhão do Anjo da Paz, que segundo ele representa “o anjo que tranca e prende o demônio da guerra, fala da paz entre países”. Depois, com óculos, leu a inscrição nele contida: “Trabalhar por um mundo de solidariedade e paz, formado sobre a justiça”.

