O Paraguai confiscou oito toneladas de maconha que viriam para o Brasil

Agentes antinarcóticos do Paraguai confiscaram oito toneladas de maconha prensada em várias operações em diferentes pontos do departamento (Estado) de Canindeyú, que faz fronteira com o Brasil, nas quais também foram detidas cinco pessoas suspeitas do enviar drogas para o território brasileiro, informou nesta quarta-feira (1º) o Ministério do Interior.

Entre os detidos estão três dos supostos responsáveis por essa rede, que utiliza lanchas rápidas para transportar a droga até o Brasil. As operações aconteceram na cidade de Salto del Guairá e também resultaram na apreensão de várias armas automáticas e de cerca de dez veículos.

Na operação, que segue em desenvolvimento, participa o grupo de elite Unidade de Informação Sensível, formado por efetivos da Polícia Nacional e da Secretaria Nacional Antidrogas. O Paraguai é o maior produtor de maconha da América do Sul e o Brasil é o principal destino desta droga.

Pés de maconha

Cem mil pés de maconha e uma tonelada da mesma droga já colhida foram localizados pela polícia na zona rural do município de Campo Formoso (a 405 quilômetros de Salvador). Segundo informações divulgadas nesta quarta-feira, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia, o entorpecente foi encontrado na terça, no povoado de São Tomé.

Uma denúncia anônima levou as guarnições da 54ª Companhia Independente de Polícia Militar à plantação. Um grupo com 10 suspeitos estava no local e reagiu à abordagem da polícia. Houve um tiroteio e um dos criminosos foi morto pelos disparos. Ele chegou a ser socorrido para o hospital, mas não resistiu. Os outros integrantes da quadrilha conseguiram fugir pela mata.

Além da droga, que foi incinerada, a polícia apreendeu um carro modelo S10 e uma motocicleta. O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Campo Formoso.

Tabletes

Em Minas Gerais, mais de 200 tabletes de maconha foram apreendidos em uma casa em Uberaba, na noite de terça-feira (31). Ninguém foi detido. A Polícia Militar foi até a residência, na Rua Maria Lúcia Souza Ribeiro, após uma denúncia anônima. Durante as buscas, os militares encontraram 212 tabletes da droga em um dos quartos do imóvel.

Além da maconha, foram apreendidos oito fitas para embalar o material, uma balança, um facão artesanal e um plástico filme. No local, a polícia ainda encontrou duas contas de água com o nome de uma mulher. Os materiais foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil.

Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, policiais prenderam um jovem de 22 anos com tabletes de maconha. O rapaz, morador em Guarantã do Norte (MT), foi flagrado no Terminal Rodoviário Renato Lemes Soares. Os policiais avistaram o homem em atitude suspeita e resolveu abordá-lo. Durante checagem, descobriram que contra ele havia mandado de prisão expedido pela Justiça do Mato Grosso.

Os 23 tabletes de maconha estavam dentro de suas malas que totalizaram 21 kg. Ao ser questionado, o ele disse ter recebido o entorpecente em Amambai e o levaria até Peixoto (MT), recebendo em troca R$ 3 mil. Ele foi preso por tráfico de drogas.

