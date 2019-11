O Paris Saint-Germain lança um pacote de viagens para os torcedores brasileiros

A distância entre Brasil e França não impedirá os brasileiros de acompanharem de perto o Paris Saint-Germain. O novo programa de sócio-torcedor do clube abriu a venda de pacotes de viagem com direito a aéreo, hospedagem, ingressos para jogos e experiências exclusivas do PSG em Paris.

A partir de agora, por meio do programa MyParis Brasil, os fãs brasileiros poderão viajar para assistir aos jogos do Paris Saint-Germain e participar de experiências únicas em solo francês. No site oficial, o fã interessado já pode garantir presença para jogos da temporada 2019/2020.

O Paris Saint-Germain é o primeiro clube europeu a oferecer pacotes de viagens temáticos para torcedores brasileiros. O pacote exclusivo inclui passagens aéreas com saídas do Rio, São Paulo e Fortaleza. O associado também terá direito a hospedagem em Paris, opções de compras com desconto nas lojas do PSG no país, além de ingressos para fazer o tour no Parc des Princes e visitar o museu do clube.O tour ainda inclui um ingresso para o jogo em setor exclusivo do programa MyParis Brasil e as crianças brasileiras poderão entrar em campo com os jogadores. Todos esses benefícios estão de acordo com cada pacote e disponibilidade.

“O programa MyParis Brasil oferece a solução completa para quem é fã do Paris Saint-Germain e do futebol europeu em geral. Pensamos em três opções de saídas do Brasil para facilitar o deslocamento. O pacote inclui passagens aéreas ida e volta, hospedagem e ingressos para tour no estádio e jogo do PSG. Além disso, Paris é um dos destinos mais procurados para quem quer fazer turismo. Uma boa opção para quem planeja passear e ver jogo de futebol na Europa”, acrescenta Michel Cardoso, CEO do MyParis Brasil.

O programa, lançado no dia 22 de outubro, oferece dois planos: O Verde & Amarelo, por R$ 9,90/mês e o Vermelho & Azul, por R$ 49,90/mês. O primeiro oferece, carteirinha exclusiva do programa, acesso a PSG TV (jogos inteiros, treinos e conteúdos exclusivos sobre os brasileiros do PSG), clube de vantagens com cupons de desconto e sorteio de brindes exclusivos. O sócio Vermelho & Azul tem os mesmos benefícios do plano anterior, além de maior desconto e prioridade na compra de experiências. As vagas para o PSG Tour são limitadas.