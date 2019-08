O Paris Saint-Germain recusa nova proposta do Barcelona por Neymar

A novela Neymar ganhou mais um capítulo nesta quarta-feira (28). De acordo com informações da rádio francesa RMC Sport, o PSG (Paris Saint-Germain) recusou a proposta feita pelo Barcelona pelo craque brasileiro, de 130 milhões de euros (R$ 594 milhões), mais o meia Ivan Rakitic e o empréstimo de Ousmané Dembelé por uma temporada.

Segundo a rádio, o PSG também deu um último aviso ao Barcelona, de que Neymar só deixará o clube caso o time catalão pague o valor estipulado nas reuniões durante as negociações feitas para a transferência. Fora isso, não há negócio.

Além da negativa do PSG, o Barcelona viu Dembélé e Rakitic se recusarem a deixar o clube rumo ao time francês, o que seria mais um empecilho para o retorno de Neymar ao Camp Nou.

Na terça-feira (27), o diretor esportivo do Barcelona, Javier Bordas, disse que o clube está “mais perto” da contratação de Neymar após uma reunião com a diretoria do PSG na capital francesa.

À espera da negociação, Neymar não atuou nas três primeiras rodadas do Campeonato Francês. Ele se apresentou para a pré-temporada com atraso depois de não participar da Copa América por causa de uma lesão.

Uma das principais armas do Barcelona para contratar o brasileiro era incluir na negociação o meia Philippe Coutinho, mas o jogador foi emprestado para o Bayern de Munique.

Ainda existe a possibilidade de o Real Madrid entrar na negociação. Para o rival do Barcelona, o PSG consideraria a possibilidade de fazer um empréstimo com obrigação de compra depois de um ano – operação utilizada pelo próprio time francês para tirar Mbappé do Monaco, também em 2017.

Segundo o portal Uol, Neymar já considera a possibilidade de ficar em Paris mais uma temporada, já que a possibilidade de não haver acordo é real. A torcida do PSG fez protestos contra ele nos primeiros jogos da temporada. As negociações têm sido conduzidas pelo presidente Nasser Al-Khelaifi e pelo brasileiro Leonardo, diretor do clube.

O atacante chegou ao Paris Saint-Germain em 2017 com contrato válido até 2022, mas já deixou claro que não deseja permanecer no clube francês. A janela de transferências no futebol europeu termina em 2 de setembro.

A France Football, principal revista de futebol da França, demonstra sua indignação com a situação e chama o jogador de “desperdício”. Além disso, a revista ainda afirma que o atacante “não conseguiu manter suas promessas”.