O Parque da Redenção terá neste domingo uma feira para quem deseja adotar um animal de estimação

Você mora na Região Metropolitana de Porto Alegre e já pensou em ter um cão estimação? Caso a sua resposta seja “sim”, uma oportunidade para realizar esse desejo é a feira “Me Adota?”, promovida das 10h às 21h deste domingo no Parque da Redenção, pela Usav (Unidade de Saúde Animal Vitória), ligada à Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade).

A iniciativa integra as comemorações do aniversário de 247 anos da fundação de Porto Alegre. Em destaque, cães filhotes e adultos, castrados, vacinados, microchipados e com perfil adequado a apartamentos pequenos ou casas sem muita área de pátio.

De acordo com a médica veterinária Juliana Herpich, da Usav, trata-se de animais albergados que receberam atendimento por maus tratos ou abandono – alguns foram deixados na unidade por tutores que nunca mais apareceram para buscá-los.

Ainda segundo ela, um “pet” nessas condições pode viver de 10 a 15 anos, portanto as pessoas precisam estar preparadas para a responsabilidade receber o novo integrante familiar. “Em função disso, fazemos uma entrevista com o futuro tutor, para que tudo dê certo, evitando uma devolução que represente mais um trauma para o bichinho”, ressalta.

Cerca de uma centena de cães e gatos aguardam por um novo lar na Usav. Quem não puder comparecer à Feira, podem procurar pessoalmente a Unidade de segunda a sexta-feira, das 9h ao meio-dia e das 13h30min às 16h. O endereço é Estrada Bérico José Bernardes nº 3.489, Parada 9 da Lombra do Pinheiro (Zona Leste da Capital).

Os documentos necessários são carteira de identidade e comprovante de endereço. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade conta, no Facebook, com um álbum de fotos e dados de cada um dos cães e gatos para adoção. Para encontrar a página, basta digitar “Smams Direitos Animais de Porto Alegre”.

Levantamento

Em janeiro e fevereiro, o total de adoções na Usav chegou a 29, número 50% maior em relação às 19 registradas no mesmo período do ano passado. “A partir de novembro, reforçamos o trabalho de conscientização contra o abandono que impressiona negativamente a cada veraneio. E muitos já mudam o comportamento e partem para a adoção responsável”, explica o diretor da Unidade, Bruno Wagner.

A veterinária Juliana Herpich, por sua vez, explica que também estão diminuindo os preconceitos em relação aos populares “vira-latas”, assim como a recusa por animais idosos ou com sequelas de maus tratos:“Um exemplo disso foi a adoção do ‘Tripé’, um cãozinho já veterano que desde 2014 aguardava por um lar. Embora se resolvesse muito bem com suas três patinhas, não sensibilizava os que buscavam por um bicho de estimação”.

Bernardo Wartchow, o adotante de Tripé, disse que o escolheu justamente por ser idoso. “Encontrei o parceiro ideal para o cão que já tinha em casa. Logo na chegada, se estranharam um pouco, mas agora são bons amigos”, garante o tutor ao analisar o primeiro mês de convívio da dupla.

(Marcello Campos)

