O parque Snowland criou um polo esportivo de inverno

Alinhado ao seu objetivo principal de criar entretenimento em ambiente nevado e proporcionar experiências únicas e inesquecíveis, o Snowland está desenvolvendo um polo esportivo de inverno na cidade de Gramado.

A partir de abril, começará a funcionar nas instalações do parque a “Escola de Esportes de Inverno”. Serão disponibilizados planos mensais e trimestrais, com uma aula semanal para patinação no gelo, esqui e snowboard.

Os treinamentos serão ministrados por instrutores capacitados no exterior, nas terças-feiras ou quintas-feiras, nos meses de abril a junho e de agosto a outubro, das 9h às 10h30min ou das 16h30min às 18h, dependendo da faixa etária – que inicia a partir dos 6 anos. No final, haverá apresentação dos participantes e entrega de cerificado. “Os interessados em conhecer, podem agendar uma aula experimental gratuita e, quem não quiser contratar o plano integral, pode fazer aulas individuais”, explica o diretor executivo do Snowland, Paulo Mentone.

Com a intenção de promover a atividade, o parque vai oferecer transporte gratuito para os alunos, com saída da frente do Palácio dos Festivais e retorno para o mesmo local. Também vai disponibilizar os acessórios necessários para o aprendizado e a segurança, como: patins, capacete, protetores de cotovelos e joelhos, casaco e calça para a neve, luvas esquis e pranchas.

Por entender a importância da prática de esportes de inverno, o Snowland vem realizando uma série de ações.

Em 2017, o parque levou um grupo de dez instrutores da sua Escola de Esqui e Snowboard para Bariloche, na Argentina. Na cidade, os profissionais aperfeiçoaram técnicas de ensino e a didática nas progressões da metodologia inicial e nível 2 das aulas, em ambas as modalidades do esporte. Durante a estadia, realizaram, ainda, treinamentos e oficina sobre manutenção de equipamentos.

Com foco na promoção dos esportes de inverno, o parque passou a patrocinar os atletas de patinação no gelo Deborah Vale Bell e Laerte Ruanh de Oliveira. Mostrando exímio desempenho nas últimas competições realizadas no ano passado, eles conquistaram medalha de Ouro no Campeonato Nacional de Patinação Artística no Gelo, categoria “Principal Feminino”, e no Campeonato Nacional Adulto, categoria “Bronze Masculino”, respectivamente.

Ambas as disputadas aconteceram no Snowland, e contaram com a participação da patinadora Isadora Williams, que disputou recentemente os Jogos Olímpicos de Inverno, na Coreia do Sul, que entregou as medalhas aos vencedores e fez uma apresentação exclusiva para o público presente.

Outro profissional que leva o nome do parque, é Guilherme Ribeiro. Em setembro, ele conquistou o lugar mais alto do pódio, na categoria Slalon Gigante, do 23º Campeonato Brasileiro de Snowboard, que aconteceu em Corralco, no Chile.

Apaixonado por esportes radicais, aos nove anos Ribeiro já participava de corridas de BMX, nas quais acumulou vários títulos. Morando há três anos na Serra gaúcha, passou por intenso treinamento no Snowland e se tornou um dos instrutores de esportes de neve. O que o fez descobrir um novo amor no snowboard!

Durante 2017, o parque também promoveu diversas apresentações de patinação profissional, com direção da diretora de patinação artística da CBDG (Confederação Brasileira de Desportos no Gelo), Cris Garcia, e do patinador do espetáculo Disney on Ice, Eduardo Garcia.

Atualmente, o Snowland é uma referência nacional como centro de treinamento, e acolhe todos os atletas da CBDG, que utilizam as instalações do parque para treinar para competições.

De acordo com o diretor executivo do empreendimento, Paulo Mentone, cada vez mais, o Snowland vai divulgar e incentivar a prática de esportes no gelo, por entender a importância disso para a criação desta cultura no Brasil. “Estamos sempre em busca de melhorias. Seja investindo em atletas, criando uma Escola de Inverno ou desenvolvendo ações que vão render frutos no futuro. Estamos no caminho dessa construção, e isso não vai mais parar”, finalizou otimista.

