O partido de Mugabe expulsou o presidente da liderança e exigiu a sua renúncia no Zimbábue

Também neste domingo, o partido decidiu afastar Mugabe da liderança, e substituí-lo por Emmerson Mnangagwa, ex-vice-presidente do país.

Mnangagwa, por sua vez, se torna o novo líder do partido e vai ser indicado pelo ZANU-PF à presidência do Zimbábue, segundo o ministro de cibersegurança Patrick Chinamasa. Até poucos dias, ele era o vice-presidente do Zimbábue, até ser demitido por Mugabe.