O Partido Progressista afastou o deputado federal José Otávio Germano das funções partidárias

Um vídeo mostrando um tumulto em frente ao prédio do deputado federal José Otávio Germano (PP-RS) viralizou nas redes sociais e causou mal-estar no partido do parlamentar. Ele foi afastado das atividades partidárias e das funções exercidas na Comissão Executiva e no Diretório Estadual dos Progressistas após a confusão. Na gravação, duas transexuais cobravam supostos serviços sexuais.O caso chegou a ser mediado pela Brigada Militar.

O partido divulgou uma nota anunciando a decisão pelo afastamento do parlamentar. Na documento, o PP chama o episódio de “lamentável no campo da moral e da ética” e pede perdão à comunidade, eleitores e filiados. Acrescenta que “o parlamentar citado terá o direito de se defender e provar sua inocência” e “nossa régua moral é a mesma para adversários e para correligionários”. “O Partido é uma instituição e preservar seu patrimônio é compromisso de todos”, finaliza o texto. O caso será enviado ao Conselho Ética do partido. Apenas a Executiva Nacional pode afastar Germano da legenda.

Nas redes sociais, o deputado disse que foi vítima de de “tentativa de extorsão”, “por pessoas inescrupulosas”:

“Surpreendido com a repercussão recebida por um episódio onde fui vítima de grosseira tentativa de extorsão, sinto-me no dever de prestar esclarecimentos aos gaúchos que me conhecem e acompanham minha trajetória pública.

Os diálogos registrados através de mensagens apenas confirmam a minha disposição de sair desse assunto, ao identificar que se trata de armação com evidente propósito de denegrir minha imagem pública.

Vivemos um momento de pré-julgamentos definitivos, nas mídias e nas redes sociais, especialmente, em episódios que envolvam agentes políticos.

Desejo por esta razão, ao reiterar minha isenção nesse episódio, ao mesmo tempo pedir desculpas pelo constrangimento que este fato possa ter causado a meus familiares, minhas filhas, aos amigos e a todos que acreditam no meu trabalho.

Minha resposta a partir de agora, será estar mais alerta a tais tipos de armação, típicas da baixa política praticado por pessoas inescrupulosas, é redobrar meu trabalho como forma de demonstrar definitivamente o propósito que me move como homem público e representante de significativa parcela do povo gaúcho, junto ao Congresso Nacional.

Ainda, sobre o fato ocorrido, deixo claro que se trata de oportunistas interessados em denegrir minha imagem diante da opinião pública, pois, no dia 12 de junho, às 19h26min, recebi mensagens ameaçadoras com teor idêntico ao colocado em prática a frente da minha residência. Reproduzo abaixo textos que recebi e tornarei público apenas dois, quando dizia o texto:

‘3.5 é o número que eu ou alguém vai gritar por mim aí na frente do teu prédio.’

‘Só vou parar quando tu avisar o porteiro que o dinheiro está na conta.’

Quanto ao conteúdo das ameaças que recebi, já o encaminhei ao meu advogado para que seja tomado as medidas necessárias para identificar e responsabilizar o autor.

Embora esteja muita triste com isso, reitero que durante minha vida toda tive que passar por desafios e provações, essa é mais uma, e com a benção de Deus superarei, pois a verdade sempre prevalecerá.”

