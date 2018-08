O Partido Trabalhista Cristão lançou Fernando Collor para a disputa ao governo de Alagoas

“A expectativa para essa campanha é a melhor possível, sempre pensando no bem do povo de Alagoas. Tenho vontade de mudar o estado de Alagoas e eu sou o nome para isso”, disse o candidato. No encontro, Collor não falou sobre propostas da sua campanha, mas segundo ele, isso deve acontecer em breve.

Também foi anunciado na convenção o nome da candidato a vice-governador de Alagoas, o presidente da Câmara de Vereadores de Maceió, Kelmann Vieira (PSDB). Ainda na convenção, o Partido Progressista (PP), que apoia o PTC, apresentou Benedito de Lira para disputar o cargo de Senador.

O anuncio da pré-candidatura do senador Fernando Collor (PTC) na disputa pelo governo do estado de Alagoas enfrentando o favoritismo do governador Renan Filho (MDB) muda o xadrez e o favoritismo dos governistas que já tinham a relação dos deputados federais eleitos, em um total de oito das nove vagas existentes. Muita pretensão e arrogância segundo analistas políticos.

Dificilmente o senador Collor receberá apoio formal do PSDB, diante da repercussão nacional que daria em relação ao palanque alagoano com Collor e Alckmin, embora a relação do presidente Estadual da Agremiação política o prefeito Rui Palmeira seja muito boa com o senador Collor, com quem se reuniu recentemente.

Por sua vez, o PP do Senador Benedito de Lira e seu filho o deputado federal Arthur Lira, não podem jogar fora o apoio do PSDB à reeleição de Biu de Lira, pois abriria mão de seu principal cabo eleitoral que é o prefeito de Maceió.

Dentro desse contexto no primeiro turno, deverá haver uma aliança branca entre os senadores Collor e Benedito de Lira com a formação de duas frentes que poderão estar juntos num eventual segundo turno.

Lula

Collor disse que não há provas que o tríplex do Guarujá, pelo qual Lula foi condenado e preso pela Operação Lava Jato, pertence realmente ao ex-presidente. “Ele foi submetido a uma pena de nove anos de detenção sem ter sido concedido a ele o direito à resposta a uma pergunta: onde está o documento que prova que o apartamento do Guarujá é de minha propriedade ou de alguém de minha família?”, declarou o senador.

Ele destacou que o aumento da pena de Lula na segunda instância, para 12 anos, foi determinado sem “qualquer fato novo”. “Todos sabem que eu não tenho procuração e sequer afinidade ideológica com o ex-presidente Lula em função do que eu vou dizer. Mas […] eu entendo que vem sendo cometida enormes injustiças em relação ao ex-presidente Lula”, disse Collor.