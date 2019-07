Terminam nesta segunda as inscrições de animais para a Expointer

As inscrições de animais para a 42ª Expointer serão encerradas nesta segunda-feira, por meio do Sistema de Defesa Agropecuária da Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural). Para garantir participação no evento, os criadores que ainda não efetuaram o procedimento devem procurar as associações de raças e outras entidades autorizadas.

Criada em 1972 e hoje a maior do gênero na América Latina, a tradicional feira do agronegócio será realizada de 24 de agosto a 1° de setembro. Desde o início deste mês, as instalações do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, já têm as suas atividades exclusivamente voltadas para o evento.

“Trata-se de uma grande oportunidade para nossos pecuaristas exibirem o que há de melhor em termos de genética, evidenciando a qualidade de nossos rebanhos em um palco internacional como a Expointer”, ressalta o titular da Seapdr, Covatti Filho. Na edição anterior, foram mais de 4,2 mil animais inscritos de 151 raças, dentre bovinos de corte e leite, gado misto, bubalinos, equinos, ovinos, caprinos, aves e pequenos animais.

Grandes estrelas da Expointer, os animais poderão ser vistos em 19 locais específicos para julgamentos e nove locais de leilões que destacam o alto nível zootécnico. Para esta edição, a expectativa da organização é manter uma patamar semelhante de inscrições. A comercialização de animais em 2018 chegou a R$ 10,2 milhões.

A infraestrutura do Parque de Exposições Assis Brasil conta com 70 mil metros quadrados de área de exposição, possibilitando integração entre os 5,9 mil participantes. Na programação da Expointer estão previstos julgamentos e leilões de animais, desfile de campeões, palestras técnicas, feira da agricultura familiar e espetáculos artísticos, dentre outras atrações.

Agricultura familiar

A 42ª Expointer terá um número recorde de expositores ligados à agricultura familiar. De acordo com a lista divulgada recentemente pela Seapdr, foram selecionados 316 empreendedores do segmento para os espaços de comercialização da 21ª Feira da Agricultura Familiar. O volume é 9,47% maior do que no passado (285 participantes) e inclui 55 empreendimentos que desempenharão esse papel pela primeira vez no evento.

O pavilhão oferecerá aos visitantes toda a diversidade de produção das agroindústrias, artesanato rural, plantas e flores, além de quatro cozinhas com refeições. Os estandes serão divididos entre 312 estabelecimentos gaúchos, mais cinco do Rio de Janeiro e outros dez de Minas Gerais. As quatro cozinhas utilizarão produtos do segmento.

“Os produtos da agricultura familiar são muito apreciados pelos visitantes da Expointer, e o pavilhão é um dos espaços mais visitados”, salienta o secretário Covatti Filho. A iniciativa tem sido muito bem sucedida em termos de público e vendas, garante.

Além de assegurar o aumento do número de expositores, a nova configuração possibilitou ampliar a praça de alimentação para 410 lugares e a criação de um depósito interno, o que facilita a reposição dos produtos por parte das agroindústrias.

Em 2018, o Pavilhão da Agricultura Familiar vendeu 40,3% a mais do que o ano anterior, alcançando R$ 4 milhões em negócios. Houve crescimento também no desempenho do setor de artesanato, que contabilizou R$ 1,27 milhão com a venda de 30,9 mil itens – aumento de 16,1% na comparação com o ano passado.

Para expor no Pavilhão, os produtores devem estar inscritos no Peaf (Programa Estadual de Agroindústria Familiar), que oferece serviços para as agroindústrias familiares como qualificação técnica, incentivos financeiros para melhoria e legalização e assistência nas questões sanitárias, ambientais e tributárias.

Prevê, ainda, auxílio na elaboração de projetos para construção, reforma ou ampliação de agroindústrias familiares, por meio do escritório central da Emater, elaboração de layout de rótulos e adequação à legislação vigente.

(Marcello Campos)

