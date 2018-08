O PC do B oficializou a candidatura de Manuela D’Ávila à Presidência

O PC do B confirmou nesta quarta-feira (1º) a candidatura de Manuela D’Ávila à Presidência da República durante convenção do partido na Câmara dos Deputados, em Brasília. Ex-deputada federal e ex-vereadora, Manuela D’Ávila é deputada estadual no Rio Grande do Sul.

Nas últimas sete eleições presidenciais, desde 1989, o PC do B integrou a coligação encabeçada pelo PT e apoiou como candidatos os petistas Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.

Durante o discurso, Manuela lembrou que essa é a terceira vez que a legenda disputa a eleição para a presidência em quase 100 anos de existência. Afirmou que essa candidatura é “a construção da saída para a grave crise que o País enfrenta”.

“Nossa candidatura é a construção da saída do grave crise que nosso País enfrenta. Seremos aqueles que dialogaremos com as mulheres e homens e diremos que é inadmissível abrir mão do nosso País e deixar de votar”, afirmou.

A candidata do PC do B ainda aproveitou o lançamento da candidatura para criticar a prisão do ex-presidente petista Luiz Inácio Lula da Silva.

“De toda essa perseguição o ponto mais alto é a prisão do presidente Lula. Lula está preso porque lidera as pesquisas. Lula está preso porque, solto, venceria as eleições. Nossa candidatura sempre carregou o Lula Livre, porque não queremos só a liberdade dele, queremos fazer valer a Constituição”, discursou.

Manuela afirmou que, para ela, a “unidade da esquerda deve valer até o último dia possível. “Eu sou candidata porque nós acreditamos na necessidade de durante os próximos 60 dias não abaixarmos a bandeira da defesa da liberdade de Lula, preso injustamente por esse Estado de exceção. Sou candidata porque acredito na unidade da esquerda deve ser defendida até o último dia possível”, afirmou.

Propostas

Entre as propostas que apresentou durante o discurso, a candidata do PC do B manifestou intenção de: realizar referendo para revogar a reforma trabalhista; realizar reforma tributária que isente os mais pobres de pagar tantos impostos; onerar atividade especulativa, taxar juros e dividendos; realizar uma reforma da segurança pública; Fazer valer o Plano Nacional de Educação aprovado pelo Congresso; retomar o crescimento da economia de maneira sustentável; preservar e fortalecer o SUS (Sistema Único de Saúde ).

Trajetória

Manuela D’Ávila é jornalista e deputada estadual pelo Rio Grande do Sul desde 2015. Antes, ela foi deputada federal pelo Rio Grande do Sul por dois mandatos consecutivos, de 2007 a 2015. Foi ainda vereadora de Porto Alegre, de 2005 a 2008.

Ela disputou ainda duas vezes a prefeitura de Porto Alegre, mas não foi eleita. Em 2012, ficou em segundo lugar. Em 2008, obteve 121.232 votos e ficou em terceiro lugar.

Ingressou no PC do B em 2001 e, em 2013, foi eleita presidente estadual do partido. Manuela também integrou a UJS (União da Juventude Socialista) e a UNE (União Nacional dos Estudantes).

