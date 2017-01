O PDT expulsa seu senador de Roraima porque votou a favor da PEC dos gastos públicos

A executiva nacional do PDT decidiu expulsar do partido o senador Telmário Mota (RR), que votou a favor da Proposta de Emenda à Constituição que limita os gastos públicos por 20 anos, a chamada PEC do Teto. A decisão foi tomada “ad referendum”, ou seja, ainda precisa ser referendada, o que acontecerá na convenção do diretório nacional do partido, em março. Mota pode recorrer.

Para o senador, a decisão sobre sua exclusão foi “monocrática”. “Me causa espécie um partido se reunir para expulsar senadores cujas mãos são tão limpas e esse mesmo partido não se reunir para expulsar o [Carlos] Lupi, que foi apeado de um ministério por prática não republicana, nem submetê-lo à Comissão de Ética”, desabafou o senador.

