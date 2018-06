O pedido de liberdade de Lula será julgado na próxima terça: o caso será analisado pela Segunda Turma do Supremo, a mesma que absolveu a presidente do PT, Gleisi Hoffmann

O presidente da Segunda Turma do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Ricardo Lewandowski, confirmou para a próxima terça-feira (26) o julgamento de um pedido de liberdade apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Segunda Turma foi a mesma que, na terça-feira (19), absolveu a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann.