O Pentágono pediu a demissão de Donald Trump ou foi mais um erro no Twitter?

Nessa quinta-feira, o perfil do Pentágono no Twitter reproduziu, por engano, uma mensagem que pedia a renúncia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O texto foi rapidamente retirada do ar, no entanto um comunicado oficial do Departamento de Estado norte-americano atribuiu o equívoco a um “operador autorizado”, cuja identidade não foi detalhada.

O “tuíte”, originalmente publicado pelo usuário Proud Resister, trazia o seguinte conteúdo (aqui traduzido do inglês para o português): “A solução é simples. Roy Moore: abandone a disputa. Al Franken: renuncie do Congresso. Donald Trump: renuncie à presidência. Partido Republicano: pare de transformar ataques sexuais em um assunto partidário. Isso é um crime, assim como sua hipocrisia”.

As citações feitas na mensagem se referiam ao candidato republicano ao Senado pelo Estado Alabama, Roy Moore, e ao senador democrata Al Franken. Ambos são alvos de acusação por assédio sexual, assim como o próprio Donald Trump.

Após o tuite desaparecer do perfil oficial do Departamento de Estado norte-americano, foi a vez do porta-voz Rob Manning divulgar um novo comunicado, que foi postado no Twitter pela secretária de imprensa do órgão, Dana White: “Um operador autorizado do @DeptofDefense oficial, erroneamente, retuitou um conteúdo que não seria apoiado pelo Departamento de Defesa. O operador percebeu esse erro e o apagou imediatamente”.

Trump

Repleta de polêmicas desde o seu início, no dia 20 de janeiro deste ano, a gestão do magnata Donald Trump no comando da Casa Branca sustenta a versão do próprio líder republicano de que as acusações contra ele por assédio sexual são mentirosas.

No final do mês passado, durante uma reunião na capital, Washington, a secretária de Imprensa do governo norte-americano, Sarah Huckabee Sanders, reforçou essa tese.

“O posicionamento oficial da Casa Branca é de que as pessoas responsável pelas denúncias estão mentindo?”, questionou um repórter da rede CBS News durante o evento. “Sim”, respondeu Sarah. “Nós já fomos claros a esse respeito desde o começo e o próprio presidente já falou sobre isso”.

Desde a campanha presidencial de Trump, em 2016, ao menos 16 mulheres foram a público para acusar Trump de assédio sexual. Ele reagiu com o argumento de que tudo não passa de “fake news” (“notícias falsas”).

A relação de Trump com as mulheres já não é das melhores há muito tempo. No ano passado, veio à tona uma antiga entrevista, concedida à imprensa em 2005, em que o já polêmico bilionário se vangloriava de beijar mulheres à força.

“Eu começo a beijá-las e é como um magneto. Apenas beijo, nem espero. E quando você é famoso, elas deixam. Você pode fazer qualquer coisa. Agarro-as pela vagina”, declarou Trump, justificando ser “atraído automaticamente por mulheres bonitas”.

Jornalista

Após a sua eleição, Trump também foi alvo de relatos nada positivos de Katy Tur, uma das repórteres que cobria a campanha presidencial de 2016, quando ele venceu a senadora democrata e ex-primeira-dama Hillary Clinton. A jornalista o acusou de beijá-la sem consentimento e até lançou um livro sobre isso.

Em “Unbelievable: My Front-Row Seat to the Craziest Campaign in American History”, Katy dá a sua versão do incidente, que teria acontecido antes da gravação do programa “Morning Joe”, transmitido na rede de comunicaçãoNBC.

“De repente, as mãos dele estavam sobre meus ombros e seus lábios no meu rosto. Os meus olhos abertos. O meu corpo congelou e o coração parou”, escreveu, ressaltando que a sua preocupação, naquele momento, era a de não ser vista em tal situação. “Espero que as câmeras não tenham flagrado isso. Os meus chefes nunca me levarão a sério”.

Deixe seu comentário: